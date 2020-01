Modèle de carrés du Super Bowl, comment jouer en ligne, etc.

Le match du Super Bowl de cette année opposera les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco. Les Chiefs font leur troisième apparition, après avoir perdu dans le premier Super Bowl puis gagné dans le Super Bowl IV. Les 49ers entament leur septième Super Bowl avec une fiche de 5-1, la défaite s’étant produite dans le Super Bowl 47 contre les Ravens.

Si ce qui se passe sur le terrain ne suffit pas à attirer votre attention, mettre de l’argent sur l’action pourrait rendre les choses un peu plus intéressantes. La mise en place d’un jeu de carrés du Super Bowl est un moyen de rester impliqué dans le match et peut aider à garder l’intérêt des amis et / ou des invités qui ne sont pas aussi passionnés de football que le reste d’entre nous.

Voici un moyen rapide et simple de jouer des carrés.

1. Créer une grille de paris

Cette partie est assez simple. Vous avez juste besoin d’une grille 10 x 10 avec 100 carrés pour travailler. Vous pouvez soit le dessiner sur un morceau de papier, soit utiliser un modèle en ligne.

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler votre grille, grâce à PrintYourBrackets.com:

PrintYourBackets.com

2. Trouvez des gens pour jouer

La plupart des gens regarderont le Super Bowl dimanche, alors pourquoi ne pas faire une petite pièce pendant que vous y êtes? Il existe quelques options pour impliquer les gens:

1) Si vous organisez une soirée Super Bowl, vous pouvez faire circuler la grille ou la configurer comme activité lorsque les invités entrent. Les invités qui veulent jouer peuvent remplir autant de cases qu’ils le souhaitent – généralement pour 1 $ par carré. (Vous pouvez également le faire avant le grand match, si vous ne regardez pas avec un groupe et que la grille est remplie à l’avance.)

2) Si vous hébergez un jeu strictement en ligne, vous pouvez utiliser des sites comme SuperBowlSquares.org pour aider à coordonner et organiser les joueurs et les paris.

Une fois que la grille est pleine, la vraie partie amusante du jeu commence.

3. Dessinez ou attribuez des numéros

Soit en dessinant des nombres à partir d’un chapeau ou en utilisant un générateur de nombres aléatoires, affectez les chiffres 0 à 9 (dans l’ordre où ils sont dessinés / générés) à la ligne supérieure et à la colonne de gauche de la grille. Cela fait de chaque case une intersection des deux nombres – et sera ce qui détermine le paiement pour les joueurs.

4. Déterminer les gagnants

En règle générale, les gains pour les carrés du Super Bowl sont déterminés à la fin de chaque trimestre, en fonction du dernier chiffre du score de chaque équipe. Par exemple, si les Patriots mènent 14-10 à la fin du premier quart, le joueur carré du Super Bowl dont la case coupe avec «4» et «0» gagnerait une part du pot.

Il existe de nombreuses façons différentes de jouer les carrés du Super Bowl et une multitude de règles différentes que vous pouvez adopter. (Certaines personnes n’en font qu’une gros paiement au coup de sifflet final, au lieu de chaque trimestre, etc …). Il n’y a pas de limite au nombre de façons de diviser le pot, alors faites preuve de créativité et amusez-vous – et espérons-le, gagnez un peu d’argent.