Mohamed Salah a le plus de buts gagnants en Premier League depuis son arrivée à Liverpool

La transformation de Liverpool en batteurs mondiaux sous Jurgen Klopp a été phénoménale et l’un des principaux protagonistes de leur ascension a été Mohamed Salah.

L’attaquant a fait un travail léger sur le football anglais lors de sa première saison, marquant 32 buts stupéfiants – un record en Premier League depuis 38 saisons.

Salah a été un élément crucial de la transformation de Liverpool sous Jurgen Klopp

Et bien qu’il n’ait pas reproduit la forme extraordinaire de sa campagne révolutionnaire à Anfield, il est resté un rouage crucial dans le XI étoilé de Klopp, qui est sûrement sur le point d’atteindre son premier titre de haut vol en 30 ans.

En raison des performances irréprochables de Virgil van Dijk, Sadio Mane et Trent Alexander-Arnold, l’importance de Salah est peut-être passée sous le radar ces dernières années, mais comme l’indique cette statistique de but, son importance pour Liverpool n’est pas en cause.

Gagner des buts en Premier League 2019/20

Mohamed Salah (Liverpool) – 7

Roberto Firmino (Liverpool) – 6

Marcus Rashford (Manchester United) – 5

Chris Wood (Burnley) – 4

Gabriel Jesus (Man City) – 4

Harry Kane (Tottenham) – 4

Raul Jimenez (Loups) – 4

Richarlison (Everton) – 4

Tammy Abraham (Chelsea) – 4

Huit joueurs – 3

Depuis qu’il a rejoint le club en 2017, le joueur de 27 ans a marqué 24 buts gagnants en Premier League, au moins six de plus que tout autre joueur.

L’international égyptien a également marqué un sommet de sept championnats dans la compétition cette saison et espère continuer sa forme brûlante à Norwich samedi – un match que vous pouvez suivre en direct sur talkSPORT.

Mais qui d’autre a marqué autant de vainqueurs régulièrement pour son club depuis l’arrivée de Salah en Premier League?

7 = Heung-Min Son (Tottenham) – 12 buts gagnants en Premier League depuis 2017

7 = Sadio Mane (Liverpool) – 12

Mane a 12 buts gagnants en Premier League depuis l’arrivée de Salah

7 = Raul Jimenez (Loups) – 12

7 = Jamie Vardy (Leicester) – 12

6 = Marcus Rashford (Manchester United) – 13

5 = Roberto Firmino (Liverpool) – 14

5 = Alexandre Lacazette (Arsenal) – 14

Lacazette a 14 buts gagnants pour Arsenal depuis l’arrivée de Salah

4 = Raheem Sterling (Man City) – 16

3 = Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) – 17

2 = Sergio Aguero (Man City) – 18

2 = Harry Kane (Tottenham) – 18

1. Mohamed Salah (Liverpool) – 24

