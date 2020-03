Moment hilarant Virgil van Dijk essaie de ne pas rire alors que Troy Deeney plaisante avec la mascotte de Watford dans le tunnel avant le choc de Liverpool

Même le froid glacial Virgil van Dijk n’a pas pu résister à un petit rire de la blague de Troy Deeney avant la défaite de Liverpool à Watford samedi.

Le skipper des Hornets n’a pas caché son admiration pour le Néerlandais, louant une fois sa “bonne chevelure” et sa “belle odeur”.

Ce n’est pas perdu pour Deeney que se tenir à côté de Van Dijk, le candidat du Ballon d’Or, est probablement une expérience plus mémorable que de sortir avec lui.

Et étant le personnage non filtré qu’il est, Deeney n’a pas tardé à souligner l’erreur de sa mascotte.

“Si vous aviez payé un peu plus d’argent, vous auriez pu vous tenir à côté de lui”, a déclaré Deeney au jeune garçon dans le tunnel de Vicarage Road, tout en montrant Van Dijk.

Le défenseur central des Reds faisait de son mieux pour ne pas rire, mais en vain.

Ironiquement, ce qui a suivi était un affichage inhabituellement médiocre de Van Dijk et une masterclass de Deeney alors que Watford a mis fin à la séquence de 44 matchs sans défaite de Liverpool avec une victoire 3-0.

Dejan Lovren a été largement critiqué après la défaite de Watford

C’est l’intimidation de Deeney contre Dejan Lovren qui a fait basculer le match en faveur de Watford, alors que le défenseur croate avait du mal à faire face à l’attaquant toute la soirée – mais Van Dijk n’était pas beaucoup mieux.

Le premier but d’Ismaila Sarr est survenu après que Lovren ait complètement raté le ballon alors qu’il tentait désespérément de contenir Deeney – ce qui s’est produit à de nombreuses reprises tout au long du match.

Après le match, Deeney a même confirmé qu’il visait délibérément Lovren au lieu de Van Dijk, en disant à Sky Sports: «Vous essayez de choisir le plus faible des deux – sans manquer de respect à Lovren.

«Il a essayé de me combattre dès la remise en jeu et je l’ai roulé. Il a essayé de me battre et ne regardait même pas le ballon et cela a fonctionné parfaitement parce que nous avons marqué à partir de lui. “

