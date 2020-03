Nous nous inspirons de la boîte aux lettres pour parler de certains moments de la culture pop que nous avons l’impression d’avoir ratés, notamment Les Sopranos et la culture rave (3:04). Plus: Nous manquons de moyens pour dire que Rhea Seehorn mérite un Emmy pour sa performance en tant que Kim Wexler dans Better Call Saul (23:27), et une interview avec Katie Crutchfield de Waxahatchee (49:16).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS