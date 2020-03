Moments décisifs de la NBA: Dwyane Wade s’entend probablement contre Aaron Gordon

La NBA est en attente dans un avenir prévisible. Pour aider à combler le vide, nous revenons sur les moments marquants des matchs de 65 ans de la saison 2019-20 jusqu’à présent.

L’histoire moderne du NBA All-Star Weekend est définie par une anxiété frémissante à savoir si l’événement est nul et, si oui, que faire à ce sujet. À l’époque des insurgés de l’Association, alors qu’elle se bousculait pour les restes laissés après que le public se soit régalé de football et de baseball et même de boxe, quand regarder un match NBA en direct à la télévision était presque impossible, la raison de l’événement était simple: promouvoir une personne sous-estimée ligue et ses joueurs.

Aujourd’hui, la NBA est une force culturelle. Les équipes obtiennent des valorisations historiques, et les joueurs ont plus d’effet de levier et d’argent que jamais. Le scénario de cauchemar pour les joueurs modernes, leurs équipes et la NBA, se blesse dans un match hors concours. Si l’on met de côté l’expérience réussie de fin d’Elam de cette année, le résultat est des Jeux All-Star apathiques et sans défense, suivis de plusieurs cycles de discussion sur leur gravité.

Pas étonnant, alors, que le concours de dunk ait pris une importance démesurée. C’est le joyau de la couronne du All-Star Saturday Night. Si le concours de dunk est un raté, comme cela a souvent été le cas, que diable faisons-nous même ici?

Tout cela nous amène au concours de dunk de cette année, un événement passionnant et sans succion, organisé le 15 février 2020. Ou, il y a environ 150 ans au rythme actuel du monde. Après l’élimination de Pat Connaughton et d’un Dwight Howard qui a fait grincer des dents, tout s’est résolu en un duel de slam contre slam entre Aaron Gordon du Orlando Magic et Derrick Jones Jr. du Miami Heat. Gordon, dont la bataille de 2016 avec Zach LaVine a été le plus grand concours de dunk de tous les temps et qui peut être qualifié de spécialiste du concours de dunk à ce stade de sa carrière, est entré dans la ronde finale après avoir jeté deux dunks de 50 points.

Le duel était remarquable pour son utilisation intensive d’accessoires humains. J’aime et déteste à la fois cette approche. Il existe un nombre limité de façons dont le corps humain peut se contorsionner et, à ce stade, nous les avons toutes vues. Ajouter une personne en chair et en os au mélange, risquant de se blesser gravement sans autre raison que de faire paraître quelqu’un d’autre, jette considérablement les enjeux. Cela dit, je ne sais pas pourquoi quelqu’un accepterait d’être utilisé comme accessoire dunk et je suis certain qu’un jour une pauvre âme sera mutilée à la télévision en direct lorsque, je ne sais pas, Zion Williamson ou quiconque confond ses pas et finit par compacter les vertèbres du cou d’un mec avec son entrejambe. Hélas.

Derrick Jones Jr., célébrant son 23e anniversaire, s’est ouvert par un moulin à vent entre ses jambes sur deux personnes. Aaron Gordon a répondu en terrorisant Chance the Rapper, originaire de Chicago. Il suffit de regarder le visage de Chance alors qu’il passe de la nervosité à «Je viens de faire pipi» à «Dieu merci, je suis vivant» en moins de deux secondes.

Captures d’écran via TNT

Jones est revenu en sautant par-dessus une personne, attrapant une passe du panneau pour un autre moulin à vent. Gordon, évitant un garçon dunk, a attaqué la ligne de base, a attrapé une passe (lancée par Markelle Fultz) sur le côté du verre d’une seule main, puis a tourné 360 et l’a trempé. Les joueurs sur la touche, dont Trae Young et Giannis Antetokounmpo, ont grondé. Chaque dunk un 50, tous attachés.

Reggie Miller et Kenny Smith, travaillant les microphones pour TNT et faisant écho aux pensées de beaucoup de spectateurs, ont commencé à agiter pour un trophée partagé. Heureusement, cela ne s’est pas produit. Mais j’y reviendrai sous peu.

Jones a ouvert le tour supplémentaire avec son propre moulin à vent entre les jambes sur le côté de la vitre. 50. Gordon a encore trempé Chance, et à ce stade, le rappeur a passé tellement de temps entre les jambes de Gordon qu’il devrait sortir un album sur le joueur. Un autre 50. Jones moulin à vent d’une étape à l’intérieur de la ligne des lancers francs. Et il était là, un 48. Pendant un moment, il sembla que Gordon bénéficierait du vol de Jones par Candace Parker (9) et Chadwick Boseman (9, et vraiment fatigué de faire le symbole Wakanda). La ligne de touche hurla.

Pour son dunk glaçage de championnat, Gordon a regardé dans la foule et a appelé Tacko Fall, tous 7 pieds 5 de lui, à la cour. (Shaq, son premier choix, a sagement refusé.) Fall sourit nerveusement; il ne voulait clairement pas y aller. Mais après ce qui ne peut être décrit que comme de l’intimidation impitoyable par ses pairs, Gordon, Shaq, l’équipe de production de TNT, et probablement Adam Silver, Fall est tombé à contrecœur sur le sol.

Gordon a ensuite sauté par-dessus Fall et a lancé un chelem de base à deux mains. Maintenant, voici le truc. Malgré la déclaration de Kenny Smith selon laquelle Gordon «ne l’a même pas touché», Gordon a en fait touché Tacko. Il était assis sur le cou de Tacko comme si c’était un siège de vélo.

Mais peu importe. Tacko mesure sept pieds et demi. “Si vous dunkez sur Tacko, vous gagnez”, a déclaré Smith. Cela semblait un fait accompli. Puis les scores sont sortis. Deux 10 et trois 9, l’un de Bozeman, Parker et Dwyane Wade. Wade – la légende de Miami Heat Dwyane Wade – a voté de manière décisive, remettant le trophée à son coéquipier Derrick Jones Jr.

Maintenant, c’était Gordon qui avait été volé. Plus tard, il apparaîtrait que les juges avaient accepté de mettre fin au concours à égalité, avec Wade, prétendument, revenant sur l’accord. “Nous pensions qu’il allait être lié”, a déclaré Common à ESPN. “Nous étions comme,” C’est une cravate. “… Mais quelqu’un ne l’a pas fait correctement. Je ne sais pas qui c’est. ” Parker, pour sa part, a déclaré: «Je ne jette personne sous le bus… mais vérifiez la carte de score.»

Gordon, inconsolable d’avoir perdu un putain de concours de dunk, s’est déclaré avec eux. “Sauter par-dessus quelqu’un de 7 pieds 5 pouces et tremper ce n’est pas une mince affaire”, a-t-il déclaré. “C’est une enveloppe, mon frère. Je sens que je devrais avoir deux trophées. »

Quoi qu’il en soit, ce moment était inoubliable en grande partie à cause de la controverse. Regardez les concours passés. Mis à part Vince Carter en 2000, les seuls dont nous nous souvenons sont ceux où quelqu’un s’est fait baiser. Dominique Wilkins en 1988, perdant face à Michael Jordan parce que le All-Star Game était à Chicago. Aaron Gordon a perdu contre LaVine en 2016. Et Gordon, encore en 2020, parce que Wade a voté avec son cœur.