Moments décisifs de la saison NBA: Ja Morant éduque James Harden

À la mi-janvier, si vous n’étiez pas déjà parfaitement conscient de l’identité de Ja Morant, eh bien, c’était un problème de «vous». Le non. 2 choix dans le projet de NBA 2019 était depuis longtemps devenu ce que le dieu Walt “Clyde” Frazier appellerait avec admiration un néophyte précoce. Quarante matchs dans sa saison recrue, Morant a fait preuve d’une combinaison de touche marquante, de fabrication de jeu avancée et de courage irrépressible qui l’ont marqué comme le premier leader des honneurs de recrue de l’année. Il gagnait aussi: lorsque Memphis a accueilli les Rockets le 14 janvier, les jeunes Grizzlies avaient remporté cinq matchs de suite, faisant une glissade surprenante en position éliminatoire dans la Conférence de l’Ouest.

La superstar de Houston James Harden avait déjà eu un aperçu de près et personnel des dégâts que Morant pouvait faire. Après avoir vu Ja pop pour 23 points, six passes décisives et cinq rebonds dans une victoire de 107-100 Rockets le 4 novembre – un match dans lequel les Grizzlies ont devancé Houston de 12 points en 28 minutes de Morant – Harden a déclaré aux journalistes qu’il pensait que le nouveau venu était “Une bête, mec … Il n’a pas du tout” nerveux “. Il est agressif. Il est en mode d’attaque complète. “

Mais Morant était encore un étudiant de première année de 20 ans, et un joueur qui était entré dans la ligue avec quelques questions sur son cavalier, alors quand Houston a affronté Memphis à nouveau en janvier, Harden a décidé qu’il allait encore faire en sorte que l’enfant le prouve. À mi-chemin du premier quart, Morant a recouvert le ballon au-dessus de l’arc à 3 points et a redimensionné Harden, qui s’est accroché bien derrière la ligne, invitant la recrue à s’arrêter et à chanter pour son souper. L’enfant n’a pas chanté. Il a crié.

Parlez à cet enfoiré de moi. Je suis ici. Je suis ici. C’est le genre de déclaration qui vous donne la chair de poule – une déclaration de but glaciale. L’arrivée audacieuse de quelque chose de spécial.

Ce n’était pas la première impression que Morant avait faite au cours de sa saison de recrue sterling – il avait déjà combattu et battu Kyrie Irving lors de son troisième match en carrière, anéanti Aron Baynes, presque tué Kevin Love et devenu un incontournable de la nuit de la NBA régime de faits saillants à couper le souffle, mais c’était sacrément bon. Mais cela ne suffisait pas. Il voulait s’assurer que Harden et les Rockets savaient exactement comment il était descendu, et il l’avait fait…

… et plus ….

… Alors que les fidèles du FedExForum étaient submergés par l’esprit et commençaient à parler en langues, que les Grizzlies commençaient à blesser leurs invités et que le phénomène de première année faisait croire l’ancien MVP.

Avec Memphis en hausse de six et un peu moins de 2h30 à faire, Morant a de nouveau évalué la défense au-delà de l’arc. Cette fois, cependant, Harden était sur lui, les pieds à cheval sur la ligne des 3 points, attendant que l’enfant fasse son pas. Alors Ja l’a fait. Ce qui veut dire: il a fait son pas.

Un pas en arrière 3, juste dans la tasse du mec qui a fait du pas en arrière 3 une forme d’art, pour réussir une victoire impressionnante et emphatique. Il n’a pas dit la ligne cette fois. C’était implicite.

Le pas en arrière sur Harden a été le point d’exclamation ponctuant un jeu brillant de Morant, qui a terminé avec 26 points sur un tir de 10 pour 11 – y compris une marque de 3 pour 4 à longue distance – pour aller avec huit passes décisives. , cinq rebonds, un bloc et un vol en 37 minutes. C’était aussi le serre-livre parfait pour une performance imposante qui a commencé, pour de bon, avec un expletif aboyé de 12 lettres.

Les jeux et les moments ne manquent pas lorsque vous cherchez à résumer ce qui a fait de Ja Morant une sensation si instantanée dans sa première saison, et pourquoi son arrivée (entre autres ajouts et évolutions continues) rend le présent et l’avenir de Memphis si brillant. J’aime bien celui-ci, cependant: une exposition claire de son fanfaron impérial et de ses compétences incandescentes, une combinaison qui fait de lui un ajustement parfait pour une culture organisationnelle construite depuis longtemps sur le grain, le grind et non le bluff, et un cocktail assez enivrant pour lui faire sentir woofing parfaitement confortable chez l’un des meilleurs joueurs du monde.

“Je m’en fous … honnêtement”, a déclaré Morant à Rachel Nichols d’ESPN dans une interview en février. «J’ai l’impression que tout le monde met ses chaussures et ses trucs de la même manière que moi. Ce n’est donc pas une raison d’avoir peur de qui que ce soit. »

Surtout quand vous prouvez que vous pouvez le sauvegarder. Ja Morant est effrayant. C’est le reste de la ligue qui devrait avoir peur.

