Moments difficiles pour ‘Pipino’ Cuevas: il a été infecté par la dengue et est hospitalisé

Nelson Cuevas, l’ancien joueur de River et de l’équipe nationale du Paraguay, est admis dans un sanatorium de ce pays. Il a avoué avoir été touché par la dengue et a assuré qu’un mauvais moment se produisait. Dans le «Band», il s’est consacré cinq fois au niveau local.

Un attaquant qui a su être champion à plusieurs reprises avec River traverse des heures difficiles. Nelson Cuevas, mieux connu sous le nom de «Pipino», est admis dans un sanatorium au Paraguay avec un état de santé délicat: il a été infecté par la dengue et Il subit des traitements médicaux pour réduire son état fiévreux.

L’ancien joueur de River Plate, Nelson Cuevas, a montré sur son compte Instagram qu’il était bouleversé et endolori à cause de la dengue.

“ C’est la deuxième fois que l’ancien milieu de terrain souffre de cette maladie, qu’il avait déjà eue en février 2013.

L’ancien attaquant de l’équipe «millionnaire» a confirmé son image critique et a déclaré dans un dialogue avec Infobae: «Je passe un mauvais moment. Je sors petit à petit. J’ai peu de plaquettes. Maintenant, je suis à 39 degrés de température, mais nous le combattons. »

Comme indiqué par le ministère de la Santé de la République argentine, les symptômes de la dengue sont les suivants: fièvre accompagnée de douleurs derrière les yeux, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, nausées et vomissements, fatigue intense, taches cutanées, démangeaisons et / ou saignements du nez et des gencives.