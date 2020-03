“Mon contrôleur doit être cassé!”

Les footballeurs continuent de s’occuper pendant la pandémie de coronavirus.

Qu’il s’agisse de faire des souvenirs avec des rouleaux de papier toilette ou de jouer à la FIFA, tout le monde désire ardemment que le football revienne.

Vendredi, Michail Antonio (à gauche) de West Ham a perdu contre Ryan Sessegnon (à droite) de Tottenham sur FIFA.

Tous les matchs de football professionnel au Royaume-Uni ont été suspendus jusqu’au 30 avril au moins en raison de l’épidémie de coronavirus, qui a infecté plus de 250 000 personnes avec un nombre de morts supérieur à 10 000 dans le monde.

Tottenham vs West Ham, un derby fougueux de Londres, aurait eu lieu vendredi dans des circonstances normales.

Antonio et Sessegnon ont réussi à jouer le jeu à la fin… mais sur FIFA.

Lundi, Antonio a tweeté: «Je ne manque pas de jouer à un derby de Londres ce week-end… Fifa, qui le veut? #BeastMoves. “

Sessegnon a rapidement répondu: “Je joue, quand on joue?”

Et le match était prévu pour vendredi, le perdant devant faire des excuses complètes sous le maillot de l’autre équipe.

Maintenant, Antonio devra s’emparer d’un maillot de Tottenham après avoir perdu 2-0 contre Sessegnon dans un match qui a été diffusé en direct via le service de streaming Twitch à un peu plus de 9000 téléspectateurs.

Le jeu a été diffusé en direct via le service de streaming Twitch

Les buts de Giovani Lo Celso et Lucas Moura ont permis à Sessegnon de se vanter d’Antonio.

Sessegnon aurait pu en faire un score embarrassant, mais il avait écopé de deux pénalités par Antonio.

Après sa victoire, le défenseur de Tottenham a tweeté: «Grande victoire! Dans l’attente de mes excuses @Michailantonio. #FIFALondonDerby. “

Et comme on pouvait s’y attendre, Antonio était beaucoup plus optimiste – accusant la perte de son contrôleur!

Il a dit: «ABSOLUMENT VIDÉ! J’étais embarrassant aujourd’hui et je suis bien meilleur que ça. Le dépassement a été interrompu, le tir était mauvais et ne pouvait pas tacler. Je pense que ce qui s’est passé est clair ………… mon contrôleur doit avoir été cassé. JE REVIENDRAI. #FifaLondonDerby. ”

