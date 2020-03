C’est sa première saison en PSG et il veut gagner des titres avec l’équipe de France, mais Ander Herrera pensez aussi au-delà. En plus d’être totalement concentré sur cette saison, dont il n’est pas le partant incontesté mais participe régulièrement, le milieu de terrain a quelques projets d’avenir en tête. Profitant de ce temps sans football à cause du coronavirus, le footballeur a accordé une interview à la chaîne YouTube Stadio TV dans laquelle il révèle que Il ne se voit pas retourner au Athletic Club, mais ce qu’il aimerait vraiment, c’est retourner au Real Zaragoza.

«J’étais extrêmement heureux à Bilbao, mais je viens de Saragosse, ce que je n’ai jamais caché. Mon rêve est de profiter à Paris, de gagner des titres avec le PSG et de pouvoir un jour rentrer chez moi, c’est Saragosse. J’ai toujours dit que mon club aimerait qu’il ressemble à ce qu’est l’Athletic. J’ai été extrêmement chanceux d’avoir pu jouer pour Athletic et apprécier leur philosophie, mais mon espoir est de revenir à Saragosse, le club que je suis depuis que je suis petit, dont je suis toujours membre et je continuerai à être le reste de ma vie, le club dont sont mes filles », a expliqué Ander Herrera, qui est souvent liée à Athletic de temps en temps.

“Cela ne veut pas dire que chaque fois que j’ai porté le maillot Athletic, Manchester ou PSG, j’ai essayé de le représenter et de le défendre comme si j’étais le plus grand fan, mais mon équipe est Saragosse”, a insisté le désormais joueur du PSG, auquel il a fait référence il y a un instant. pour un temps le président d’Athletic en ces termes: Herrera est en forme. Il est indiscutable que pour nous, il pourrait être une illusion et un joueur qui pourrait amener le football à l’Athletic “, a déclaré Aitor Elizegi.