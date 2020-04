Mon joueur préféré: l’arrière latéral de Leeds et de la République d’Irlande Ian Harte

Tiger Woods, LeBron James, Lionel Messi et Roger Federer sont généralement les athlètes préférés de la plupart des gens, ces magiciens qui peuvent l’éclairer un jour donné.

Ces stars du sport rendent le look difficile facile, restent composées dans ces moments de haute pression et peuvent voir le jeu une fraction de seconde plus vite que leur adversaire.

Cependant, peu de ces joueurs ont eu un impact significatif sur moi sur le plan personnel. Je suis un grand admirateur de ces athlètes, j’adore les voir en action, mais cet engouement pur pour un individu en particulier m’a quitté, d’autant plus que je vieillis.

En tant que fan de football, Leeds était mon équipe préférée pendant mes premières années. Alors que Manchester United gagnait des titres de Premier League, ce qui m’a attiré vers Leeds, c’est le grand nombre de joueurs irlandais qui pratiquaient leur métier à Elland Road.

Alors que tous mes amis portaient des maillots de Manchester United, d’Arsenal ou de West Ham autour de ma ville natale de Bray, j’ai enfilé mon maillot de Leeds avec fierté, ce bleu et jaune avec le numéro trois dans le dos. Ian Harte.

Je ne pouvais pas garder les yeux sur l’homme de Louth, l’arrière gauche aux cheveux noirs qui courait, se déplaçant beaucoup plus bizarrement que ses coéquipiers dans le but d’animer le match. Je n’avais pas l’habitude de voir des défenseurs du pied gauche à l’époque, en particulier des joueurs irlandais.

Comme ça, j’ai eu ma première idole sportive.

Bien sûr, Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Beckham et Ronaldo étaient les noms de renom à l’époque, les joueurs que la plupart de mes amis aspiraient à moi. Cependant, en tant qu’arrière gauche, ma passion s’est toujours déplacée vers mon compatriote.

J’ai passé des heures à frapper la balle contre le mur de ma propriété, prétendant que j’étais Harte. Je rêvais de marquer ces coups francs, de me pencher dans ces coins parfaits et de libérer ces passes de rasoir avec ma cheville gauche. C’était une sensation pour moi.

Il portait des bottes de taille 6,5, deux tailles trop petites, mais les bottes plus serrées lui permettaient de faire de meilleures passes et menaçaient les gardiens de but avec son tir précis. Malheureusement, je n’ai jamais essayé cette astuce moi-même, en gardant ma taille habituelle de 11.

Cette équipe de Leeds sous David O’Leary à l’époque était très sympathique, de David Batty, Rio Ferdinand, Mark Viduka, Harry Kewell, Alan Smith au contingent irlandais de Gary Kelly, Robbie Keane, Stephen McPhail, Alan Maybury et Harte.

Bien qu’elle soit encore jeune, la saison 2000/01 de la Ligue des champions a un souvenir persistant, juste au moment où j’ai commencé à jouer avec mon club local Ardmore Rovers.

Il y a eu une défaite 4-0 contre Barcelone en phase de groupes, la victoire 1-0 contre l’AC Milan et des matchs nuls consécutifs avec Barcelone et Milan. Je suis resté debout tard dans la nuit en rêvant des phases éliminatoires.

Un triomphe retentissant 3-0 est survenu en quart de finale contre le Deportivo la Coruna, Harte ouvrant le score avec un coup franc imparable. C’était comme un rêve. Un tour de montagnes russes et mon homme au sommet.

Les Blancs sont tombés aux mains de Valence en demi-finale, mais Harte a joué un rôle central dans leur course de conte de fées, marquant quatre buts lors d’une campagne étincelante.

En tant que membre de mon équipe locale, j’ai eu la chance de voir Leeds jouer lors de la saison 2001/02 contre Aston Vila. J’ai vu Harte en chair et en os pour la première fois. J’ai même fait signer mon programme de matchs par Robbie Keane avant le match.

Lorsque vous êtes jeune, il est facile pour un joueur de capturer votre imagination. Des heures sur le terrain d’entraînement ont passé à essayer d’imiter leur style de jeu. Vous croyez toujours profondément que vous pouvez être aussi bon que votre idole. Aussi irréaliste que cela puisse être.

À peu près au même moment de ma passion pour Leeds et Harte, l’Irlande était forte sur le front international.

Au cours de notre course réussie aux éliminatoires de la Coupe du monde 2002, Harte a inscrit des pénalités contre Chypre et Andorre, avant de frapper ce coup de pied crucial contre l’Iran en play-off. Une place à Saipan a été obtenue.

Je me souviens avoir regardé les qualifications à l’école primaire à l’époque, et le buzz à travers le pays était magique. C’était comme si le pays s’était immobilisé pendant cette Coupe du monde. Atteindre le dernier-16 était une réalisation majeure.

En tant que jeune, vous présumez simplement que vous verrez de nombreux jours spéciaux comme celui-ci dans votre vie. Malheureusement, nous n’avons pas encore participé à une Coupe du monde depuis cette campagne spéciale de 2002.

Au fil des années, Harte a quitté Leeds après la relégation en 2004. Il a passé trois ans avec Levante, a joué pour Sunderland sous Roy Keane et a rejoint Carlisle, Blackpool et Reading avant de terminer sa carrière à Bournemouth.

Élu arrière gauche par ses pairs en Premier League en 1999/00, il a reçu la même distinction en Ligue 1 une décennie plus tard, ainsi que des récompenses consécutives en Championnat.

Toutes ces années, je pense souvent à ces jours où le ballon a frappé dans le jardin et au bonheur que j’ai ressenti. C’était comme si ces jours duraient éternellement. Jouer avec Harte sur le dos de ma chemise de Leeds, je me sentais comme si j’étais à Elland Road, pas Ardmore Park à Bray.

La vie peut passer rapidement, les années ne font qu’un, mais les souvenirs resteront toujours.

Aujourd’hui, des joueurs talentueux comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne et Lionel Messi attirent tous mon attention. Des stars uniques qui sont une joie à regarder chaque week-end.

Comme tout sport, nous aurons toujours nos joueurs préférés pour différentes raisons. Cette période particulière où l’Irlande et Leeds ont réussi, et étant moi-même arrière gauche, Harte a été le seul joueur qui a eu une énorme influence sur moi.

Pour mon amour de Leeds, cela a été un patch stérile ces dernières années et ma passion pour le football a reflué et a coulé, mais néanmoins, ce serait fantastique de les revoir en Premier League sous Marcelo Bielsa la saison prochaine.

