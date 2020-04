“Mon seul souhait est de continuer à Barcelone”

Arthur Melojoueur du BarceloneIl a assuré que son “seul souhait” était de rester au Barça, où il est de plus en plus à l’aise et content, et a assuré que les “spéculations” de l’intérêt des autres clubs en lui subsisteraient en cela, dans les rumeurs.

“Il y a toujours de la spéculation, mais Honnêtement mon idée est très claire, la seule option qui m’intéresse est de continuer à Barcelone, Je suis très sûr et calme », a-t-il déclaré dans un communiqué.

De plus, il a ajouté qu’il est “très bon” à Barcelone. «Je remercie le club et le personnel d’entraîneurs pour leur confiance. C’est une autre raison pour être totalement clair que mon seul désir est de continuer “, a-t-il réitéré.

“L’intérêt supposé des grands clubs est toujours un compliment à qui que ce soit et un signe positif, mais mon esprit n’est que de jouer ici pendant de nombreuses années”, a expliqué le joueur devant l’intérêt, selon la presse italienne, de la Juventus ou de l’Inter Milan en lui. Il a rappelé que le Barça est le club où il a “toujours” voulu être. «Je veux être un joueur catalan depuis longtemps, avant toute autre question»il a assuré.

«Chaque jour, je me sens plus à l’aise et bien ici, en équipe, au club et en ville. Aussi J’adore les gens et la culture ici et j’ai beaucoup de soutien des fans«, Le Brésilien était sincère.

Quant au confinement dû au coronavirus et au possible retour à la compétition, il a affirmé être “100% concentré” sur le travail. «J’espère que nous jouerons à nouveau si possible car je veux vraiment continuer à grandir ici et se battre pour plus de titres blaugrana », a-t-il conclu.