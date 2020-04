Mon souvenir sportif préféré: Monaghan fait sa première demi-finale en Irlande depuis 30 ans

Je me tenais dans une foule de corps au stade Pearse à Salthill. Des milliers de personnes ont envahi le champ. Des couleurs bleues et blanches enduites sur le terrain. Des gens souriants de toutes les directions. Certains dansent, certains dépassent par l’émotion.

Les joueurs de Monaghan sont restés sur le terrain pendant 40 minutes après leur victoire sur Galway. Serrer la main comme des politiciens sur la toile. Le bonheur écrit sur leurs visages. Ce fut un moment historique. Une place dans leur première demi-finale du Championnat de football senior All-Ireland depuis 30 ans.

Ce n’est pas souvent que je vois des jours spéciaux comme celui-ci. Il ne faut pas nécessairement voir votre équipe soulever un trophée. Les souvenirs sportifs sont uniques à leur manière.

C’était une journée à chérir, car ils ne viennent pas trop souvent. Pas à Monaghan. Pas dans un comté de 62 000 habitants. Le cinquième plus petit des 32 comtés d’Irlande.

Bien que moi-même un fidèle natif de Wicklow, la famille de mon père est originaire de Monaghan. Une grande partie de mon éducation y a été consacrée. Aller à des matchs dès le plus jeune âge dans Clones a suscité une passion de toujours pour l’amour du football gaélique.

De St. Tiernach’s Park à Healy Park et Casement Park, c’était un rituel annuel de diriger la voiture au nord de Bray pour voir les hommes de Farney en action. Je pourrais voir plusieurs matchs par an. Plus de mauvais jours que de bons, et cela remplit invariablement la conversation autour de la maison pour les jours suivants.

Le succès du championnat d’Ulster en 2013 a été une journée formidable. Tommy Freeman a marqué un point tardif pour voler une célèbre victoire contre Donegal, alors champion d’Irlande. Un premier trophée anglo-celte en 25 ans. Une journée sensationnelle.

Les hommes de Malachy O’Rourke ont répété l’exploit contre la même opposition deux ans plus tard, tirant cinq points au cours des dix dernières minutes pour décrocher leur 16e titre d’Ulster.

Pour toutes les célébrations et l’euphorie qui accompagnent le fait de regarder votre équipe lever une tasse, cela compense également toutes ces défaites étroites, ces mauvais affichages et ces milliers de kilomètres parcourus sur la route au fil des ans.

Les jeux gaéliques sont spéciaux car c’est un sport strictement amateur pratiqué par des guerriers, dominant les étés irlandais. Le football, le rugby et d’autres sports professionnels peuvent avoir leur marque de popularité à travers le monde, mais les jeux gaéliques sont une expression fondamentale de l’identité irlandaise.

Dans chaque club du monde, les valeurs de famille, de communauté et de respect sont ce qui rend le sport unique et attire de plus en plus de joueurs, membres, bénévoles et supporters.

En cette chaude soirée d’août 2018, le match de Salthill n’était en aucun cas un classique, mais atteindre les quatre derniers matchs d’une compétition nationale est un sérieux exploit. Celui dont je me souviendrai toujours.

Conor McManus et Ryan McAnespie se sont intensifiés ce jour-là à Galway, contribuant neuf points entre eux alors que les hommes de Farney ont remporté huit points dans un match qu’ils n’ont jamais eu l’air de perdre.

Au milieu de terrain, Darren Hughes était une figure colossale, se déplaçant avec la fanfaronnade d’un homme déposant son quatrième as dans une partie de poker de fin de soirée.

McAnespie, cette figure industrieuse d’Emyvale, a mis la touche finale à une performance impressionnante avec le dernier point du match, une belle frappe de l’extérieur de sa botte droite.

Soldat sur toute la longueur et la largeur du pays, pour voir le plaisir sur les visages des joueurs et des supporters était un sentiment spécial. Il a compensé ces années de chagrin et de quasi-accidents, culminant finalement avec une confrontation en demi-finale à Croke Park.

Les souvenirs sportifs préférés sont uniques et personnels. Au fil des ans, j’ai été gâté de voir divers événements de Formule 1 et de golf, assister au Camp Nou et San Siro, de regarder Roger Federer, Novak Djokovic, Rory McIlroy et Tiger Woods en direct.

Le plus grand événement, le mieux pour certaines personnes. Mais rien ne se compare à vos racines. Ce sport où tout a commencé pour vous. Celui qui détient votre passion. Pour moi, c’est le GAA. Rien ne vaut le pouvoir et ce qu’il apporte au peuple irlandais.

Travaillant aux EAU ces dernières années, je reviens souvent sur des souvenirs différents. Et à mesure que nous vieillissons et que nos relations avec nos familles s’améliorent, ce triomphe à Galway a rendu toutes ces années de voyage aux jeux avec mon père encore plus uniques.

