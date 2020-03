Monaco: Gelson Martins condamné à six mois d’interdiction pour avoir poussé un arbitre lors d’un affrontement en Ligue 1

L’ailier monégasque Gelson Martins est exclu du football depuis six mois pour avoir poussé un arbitre.

Le joueur de 24 ans était furieux après que son coéquipier Tiemoue Bakayoko ait été expulsé pour un plaquage tardif lors d’une défaite 3-1 contre Nîmes le 1er février.

Gelson Martins a été expulsé pour avoir poussé l’arbitre Mikael Lesage le mois dernier

Martins a poussé l’arbitre Mikael Lesage à deux reprises, ce qui l’a vu suivre Bakayoko dans le tunnel à la 32e minute.

L’international portugais a été suspendu indéfiniment à la suite de l’incident et le résultat est désormais atteint.

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionel a déclaré: «Compte tenu de la nature des événements, le comité de discipline, le 6 février 2020, a suspendu le joueur par mesure de précaution.

“Après avoir examiné les preuves et entendu les arguments du joueur, le Comité a décidé de sanctionner Gelson Martins avec une suspension de six mois.

«Cette décision prend effet le 6 février 2020.»

L’interdiction signifie que la saison de Martins est terminée, avec ses chances de faire en sorte que l’équipe portugaise de l’Euro 2020 porte un énorme coup.

Monaco a “condamné” les actions de Martins, tout en contestant la durée de l’interdiction.

Le club a déclaré: «L’AS Monaco prend acte de la décision du comité de discipline de la LFP de sanctionner Gelson Martins avec une suspension de six mois à compter du 6 février, une sanction très lourde.

“Le club condamne une fois de plus le comportement injustifiable de son attaquant, mais regrette également la durée excessive de cette suspension, pour un joueur qui n’a jamais purgé une interdiction disciplinaire en plus de 200 matchs au plus haut niveau.”

Gelson Martins ne jouera plus cette saison

Pendant ce temps, Martins s’est rendu sur les réseaux sociaux pour s’excuser de son comportement.

Il a écrit: «Quiconque me connaît sait que tout au long de ma carrière, j’ai respecté tout le monde comme principe – mes coéquipiers, adversaires, supporters et officiels – hors du terrain et sur celui-ci, où je n’ai jamais été agressif contre personne.

«Je sens que je dois m’excuser pour mon attitude injustifiée et le produit d’un moment de colère.

“Je m’excuse en particulier auprès de l’arbitre Mikael Lesage, mais aussi de mes coéquipiers et de nos fans.”

