Monchi affirme ne pas être déçu par Éver Banega

Malgré avoir plus de l’option de renouveler son contrat avec l’équipe hispanique, le milieu de terrain de 31 ans Il a décidé de commencer une nouvelle aventure en été, à la fin de son lien avec l’équipe andalouse, à Al Shabab. C’est quelque chose qui a été demandé Monchi, directeur sportif de Séville, qui voulait souligner publiquement le comportement des Éver Banega.

“Je n’ai pas été déçu du tout, tout le contraire. J’aimerais que tous les joueurs soient aussi directs et clairs que Éver. J’ai traité toutes les informations dès la première minute et nous sommes allés de pair. Je garde ce qu’il nous a donné et ce qu’il nous donnera jusqu’à la fin de la saison. Si vous avez signé, il est plus honnête de sortir et de le dire. Jusqu’à la fin du dernier match, je suis convaincu qu’il sera impliqué à 100% », a déclaré San Fernando interrogé par Banega sur Onda Cero.

Monchi a préféré ne pas parler de José Campaña comme remplaçant possible d’Éver Banega à Séville

«Je ne crois pas que Séville ait une dépendance absolue et extrême du fait que s’il n’y en a jamais, le monde se termine. C’est une absence importante que nous devrons couvrir, mais il y a des arguments pour trouver un substitut», A ajouté Monchi.

Un remplacement possible serait José Campaña, maintenant dans les rangs de Lift, footballeur pour qui on a également demandé à San Fernando: «Maintenant, je ne peux pas dire si c’est un de plus sur la liste, si c’est le seul … Il a grandi en personnalité et en maturité, mais il est trop tôt pour parler du remplacement d’Éver alors qu’il est toujours là. »