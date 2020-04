Monchi cherche déjà un remplaçant pour Diego Carlos

«Je suis clair que venir à Séville fait déjà un très grand bond et si jamais je pars d’ici, ce serait d’aller dans un club beaucoup plus grand », a commenté il y a quelques jours Diego Carlos sur les rumeurs d’un éventuel départ en été. L’un des clubs qui suivent la centrale brésilienne est le Real Madrid, comme il l’a dit. OK QUOTIDIEN. Monchi, un expert connaissant le marché, est conscient que le défenseur est un joueur très attractif, donc l’un des scénarios dans lesquels travaille le directeur sportif hispanique est cette sortie hypothétique.

En fait, le responsable du terrain de sport de Séville a déjà plusieurs noms à son agenda pour approvisionner le Rio de Janeiro. L’un d’eux est Awazien, Leganés central prêté par Porto, selon le journal Record of Portugal. Le défenseur de 23 ans met fin à son contrat en juin 2021 avec le club portugais, donc tout indique que cet été il sera transféré.

Fixé avec Aguirre

Le défenseur nigérian est arrivé dans la deuxième équipe de Porto à l’âge de 18 ans. Il part ensuite en prêt à Nantes et à Rizespor, avant de rejoindre Leganés en prêt. Dans l’ensemble concombre, il a alterné entrées et remplaçants jusqu’à l’arrivée de Javier Aguirre, avec qui il est lié. L’Africain se situe à un bon niveau et a suscité l’intérêt de Séville, attentive à leur situation.

Un autre centre que Monchi aime est Koray Gunter, un défenseur allemand de 25 ans d’origine turque qui est prêté par le Gênes à Hellas Verona, qu’une option d’achat de cinq millions d’euros a été économisée. Dans ceux-ci, si le club exécute ce transfert, son prix pourrait être légèrement supérieur à ce montant en été. En tout cas, il y a plus d’équipes derrière lui, donc Séville n’aura pas de signature facile.