Monchi négocie déjà avec Raiola pour un chiffre de Serie A

Hirving le Chucky Lozano Il n’a pas la visibilité attendue en Italie. Le Naples Il a fait un pari très important pour lui en été, ce qui en fait la signature la plus chère de son histoire. 42 millions d’euros Le club italien a payé l’ailier mexicain par PSV, où il avait exploité comme un ailier déséquilibré et un grand buteur. Maintenant, sa situation est assez différente et même une éventuelle sortie est envisagée une fois cette saison terminée (si elle se termine).

En Espagne, il existe plusieurs clubs intéressés. Atlético de Madrid, Valence ou Séville Ils ont l’agresseur mexicain à leur ordre du jour, bien que tout le monde soit conscient que ce ne sera pas une opération facile. En fait, Monchi Il a déjà ouvert des conversations avec Mino Raiola pour tester Hirving Lozano, comme le prétend beIN Sports USA. Le directeur sportif hispanique voit dans le Mexicain un joueur qui ferait un grand saut de qualité pour l’équipe de Séville et a déjà entamé des contacts avec le représentant du joueur de football.

Premiers contacts

De toute évidence, il semble impossible pour Séville d’atteindre des chiffres qui se situent autour des 42 kilos que Naples a payés pour lui, mais une option réalisable peut être un transfert avec option d’achat ultérieure, une formule largement utilisée dans le monde du football aujourd’hui. Ce pourrait être un bon début pour les trois partis. Le club italien peut voir comment son joueur est réévalué dans une ligue aussi puissante que celle espagnole, Séville gagnerait un attaquant de haut niveau et le footballeur pourrait récupérer sa meilleure version à Sánchez Pizjuán.

En tout cas, il est trop tôt pour s’aventurer dans l’avenir de Chucky Lozano, qui depuis l’arrivée de Gatusso sur le banc pour Naples a vu comment son rôle de premier plan a diminué. Il faudra voir son rôle si la saison reprend, et si en été il cherche une issue, il ne manquera pas de prétendants pour le Mexicain qui au PSV a marqué 45 buts lors de ses deux dernières campagnes.