Monterrey élimine Bravos et affrontera Xolos en finale de la Copa MX

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Monterrey est entré dans la fin de la Coupe MX en se pliant 6-5 dans les tirs au but pour Braves de Ciudad Juárez au stade BBVA. Rogelio Funes Mori et Nicolás Sánchez ils ont marqué pour les regios en temps régulier, tandis que Diego Rolán et Manuel Viniegra ils ont raté leur tir de onze marches.

Ceux dirigés par Antonio Mohamed ils étaient déterminés à pouvoir inverser le résultat du match aller. Cinq minutes seulement Dorlan Pabón contrôlait le ballon et le passait à son partenaire Rogelio Funes MoriL’Argentin a ensuite tiré un tir croisé et a fait 1-0 dans le match.

Dans 66 ′ Nicolás Sánchez a été accusé d’avoir effectué un penalty, plus tard le gardien de la frontière a sauvé le tir mais a rebondi pour l’Argentin pour mettre le 2-0 et 2-2 mondiale.

Déjà en tirs au but Nicolás Sánchez, Rogelio Funes Mori, Dorlan Pabón, Maximiliano Meza, Luis Cardenas et Carlos Rodriguez ils correspondaient des onze marches. Par la boîte frontière, il se tourna Maximiliano Olvera, Darío Lezcano, Bruno Romo, Jefferson Intriago et Francisco Navarez.

Avec ce résultat, Tijuana jouera contre Rayé la fin de Coupe MX; Ce sera dans les prochains jours lorsque les jours et les heures seront confirmés.