Monterrey gagne Juárez; jouera la finale de la Coupe

Notimex

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. a33

Monterrey, NL., Monterrey a souffert, mais a réussi à gagner 6-5 aux tirs au but au FC Juárez pour se qualifier pour la finale de la Copa MX, après avoir gagné 2-0 au match retour des demi-finales pour atteindre le total 2-2 .

Dans un duel organisé au stade BBVA, les Argentins Rogelio Funes Mori, à la minute 6, et Nicolás Sánchez, à 67 dans la contre-attaque après avoir raté un penalty, ont marqué les buts de la victoire de Rayados pour égaler le tableau de bord mondial, donc le vainqueur de la série devait être définie à partir des 11 étapes. Aux tirs au but, les échecs de l’Uruguayen Diego Rolán et Manuel Viniegra ont empêché Juárez d’atteindre la finale, alors Monterrey jouera le titre avec Xolos de Tijuana.

Avec le 2-0 contre le match aller, Monterrey a été contraint de presser. Après seulement six minutes de jeu lorsque Funes Mori a reçu le ballon avant d’entrer dans la zone, il a été décrit et avec un tir croisé droit, a battu Enrique Palos pour 1-0.

En deuxième mi-temps, Funes Mori, Dorlan Pabón et Jesús Gallardo ont échoué diverses options, jusqu’à ce qu’un penalty maximum ait été marqué pour l’équipe royale que Nico Sánchez a raté, mais dans la contre-attaque, il a marqué pour le 2-0 qui égalait le total et au moins assuré des sanctions.

Rayados a mal commencé la séance avec l’échec de Jonathan González. Quatre tireurs avaient marqué pour Juárez et Rolán avait le but vainqueur sur ses pieds, mais il a chargé comme Panenka et a donné le ballon au gardien Luis Cárdenas.

Dans la deuxième pénalité de mort subite, Carlos Rodríguez a marqué, tandis que Viniegra a frappé le ballon sur la barre transversale et Juárez a été éliminé du tournoi. Après l’erreur de González, Nico Sánchez, Funes Mori, Pabón, Maximiliano Meza, Cárdenas et Rodríguez ont marqué pour Rayados; Maxi Olivera, Darío Lezcano, Bruno Romo, Jefferson Intriago ont marqué pour Juárez, Rolán a échoué, Javier Nevarez a marqué et tout a été défini avec le tir de Viniegra.

.