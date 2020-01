Montrezl Harrell peut-il résoudre le «gros» problème des Clippers?

Les Clippers prennent une petite balle dans une nouvelle direction. Les Warriors ont été la première équipe moderne à remporter un titre NBA avec un joueur aussi petit que Draymond Green (6 pieds 6 pouces et 230 livres) au centre. La question à un million de dollars est de savoir s’il était une anomalie ou le début de quelque chose de nouveau. Pendant la course historique de Golden State, Draymond était un talent défensif générationnel entouré de superstars du périmètre. Les Clippers actuels ont la deuxième partie de cette équation dans Kawhi Leonard et Paul George. Jusqu’où peuvent-ils aller avec un autre type de petit ballon 5 à Montrezl Harrell?

Harrell et Green se sont glissés dans le deuxième tour du repêchage en raison de préoccupations concernant leur position et leur taille au niveau de la NBA. Ni le jeu de périmètre d’un attaquant ni la hauteur d’un centre traditionnel. Ils ont des dimensions physiques similaires. Harrell est légèrement plus grand (6 pieds 7 pouces), un peu plus lourd (240 livres) et a une envergure encore plus bizarre (7 pieds 4 pouces) qui lui permet de jouer comme un joueur beaucoup plus gros. Les deux sont entrés dans la ligue au moment idéal, alors que les équipes réduisaient leurs effectifs et cherchaient à répartir le sol avec des tireurs à 3 points, ce qui rend leur capacité à bouger leurs pieds et à jouer dans l’espace aux deux extrémités du sol plus importante.

Mais alors que Harrell et Green jouent la même position, ils le font de manière opposée. Harrell est l’inverse de Green. C’est un grand joueur offensif qui se débrouille en défense, contrairement à un grand joueur défensif qui se débrouille en attaque.

C’est incroyable à quel point le joueur de 25 ans a parcouru depuis sa remise en jeu dans le métier qui a envoyé Chris Paul aux Rockets il y a trois saisons. Les Clippers n’étaient même pas sûrs qu’ils le garderaient. Mais Harrell a gagné une place sur leur liste et est devenu un favori culte parmi les observateurs de League Pass en jetant son corps sur le sol et en trempant n’importe qui qui se mettait sur son chemin. Harrell est sorti du banc avec Lou Williams pour former l’une des combinaisons de pick-and-roll les plus dynamiques de la ligue. Ils avaient instantanément plus de chimie sur le jeu que certains duos qui ont passé toute leur carrière ensemble. C’était comme regarder un excellent quart-arrière et receveur jouer au pitch and catch. Chacun savait où se trouverait l’autre avant même que la défense puisse répondre.

La différence pour Harrell cette saison est qu’il n’a plus besoin de ses gardes pour l’installer. Il est maintenant un buteur d’élite qui peut être le point focal de l’infraction. Harrell est l’un des sept centres cette saison avec une moyenne de plus de 18 points par match, et le seul qui ne démarre pas. Les six autres sont un qui est au poste: Anthony Davis, Joel Embiid, Nikola Jokic, Karl-Anthony Towns, LaMarcus Aldridge et Nikola Vucevic. Et Harrell a un pourcentage de buts sur le terrain plus élevé (57,8) que tous.

Harrell est plus qu’un simple grand athlète. Son habileté et son sens du jeu le séparent des autres grands hommes. Harrell ne tire pas pendant 3 secondes, mais il peut manipuler le ballon et déclencher un flotteur qui est presque automatique. Il a également un sens intuitif de la façon de trouver des fissures dans la défense et de finir dans les foules. Harrell force rarement l’action. Il se crée un look à pourcentage élevé ou déplace le ballon vers l’un de ses gardes et attend sa prochaine chance de frapper. Il y a des moments où il ressemble même à Draymond en attaque, faisant des jeux dans des situations quatre contre trois et trouvant des tireurs ouverts tout en roulant sur la jante après avoir réglé les écrans.

Harrell sort du banc derrière Ivica Zubac, un centre plus traditionnel, mais il est un starter en tout sauf son nom. Il ferme les matchs et obtient la majeure partie du temps de jeu (28,7 minutes par match) à la position. Les Clippers dépendent de son score. Ils n’ont pas beaucoup de joueurs de périmètre qui peuvent créer leur propre attaque, en particulier avec Kawhi faisant sa gestion de charge habituelle et George dans et hors de la formation tout en se remettant de deux chirurgies d’épaule intersaison. Le résultat est une distribution de points inhabituelle, avec quatre joueurs – Kawhi, George, Harrell et Williams – en moyenne plus de 19 points par match et personne d’autre à deux chiffres.

Le souci avec Harrell est sa défense. Ce n’est pas qu’il est un mauvais défenseur. Il peut changer d’écran et rester devant de plus petits joueurs, et il s’est amélioré en tant qu’assistant et post-défenseur au cours de sa carrière. Il sait jouer un rôle au sein du dispositif Clippers.

Leur défense ne glisse pas quand il est au sol, ce qui est impressionnant compte tenu de ceux avec qui il joue. Ils ont exactement la même note défensive avec Harrell (104,8) que sans lui cette saison, même s’il joue moins de minutes avec Kawhi et plus avec Williams, l’un des pires défenseurs de la NBA. Sa cote défensive passe de 98,6 en 503 minutes avec Kawhi à 105,4 en 953 minutes avec Williams.

Mais Harrell a des limites à cette extrémité du sol qui pourraient élever la tête en séries éliminatoires. C’est un rebondeur défensif moyen qui ne peut pas toujours déranger les tirs des plus gros joueurs.

C’est là qu’il échoue par rapport à Green. Le vert ne rentre pas seulement dans un schéma. Il casse le schéma pour faire des jeux et trouve toujours des moyens d’être dissuasif à l’intérieur, même quand il abandonne la taille. Et comme tous les grands défenseurs, il colore parfois en dehors des lignes pour ralentir ses adversaires.

C’est le genre de défense dont les Clippers auront besoin de la part de Harrell pour arriver là où ils veulent aller. Ils pourraient avoir à avancer dans une rangée de meurtriers de grands hommes du nouvel âge pour remporter un titre: Nikola Jokic au deuxième tour, Anthony Davis en finale de la Conférence Ouest et Giannis Antetokounmpo en finale NBA. C’est comme un jeu vidéo où les patrons deviennent de plus en plus durs.

Même une série potentielle de premier tour contre les Rockets, les Mavs ou le Thunder serait difficile pour Harrell. Les deux premières équipes lui feraient garder des pick-and-rolls mettant en vedette James Harden et Luka Doncic, respectivement, et contre la troisième, il devrait frapper contre un meurtrier à Steven Adams. Harrell pourrait ramasser beaucoup d’usure sur son corps au cours d’une série éliminatoire de deux mois, en particulier compte tenu de son style de jeu complet. Il n’a disputé que 13 matchs éliminatoires au cours de sa carrière en NBA. Si les choses vont bien pour L.A., il devra peut-être jouer deux fois plus cette saison.

Zubac aidera à porter la charge dans une certaine mesure. Il est un centre à double sens qui s’améliore avec la taille (7 pieds et 240 livres) pour tenir tête à des gars comme Adams et Jokic. Mais il y aura des affrontements où son manque de vitesse et son incapacité à défendre à la ligne des 3 points deviendront un handicap. Zubac n’a pas pu rester sur le terrain dans sa série éliminatoire avec les Warriors la saison dernière. Les affrontements seront vraiment difficiles pour lui contre les deux plus grandes menaces des Clippers: les Lakers et les Bucks. Le premier réduirait probablement et déplacerait Davis au 5, forçant Zubac à défendre le pick-and-roll entre LeBron James et Davis, tandis que les Bucks le forceraient à défendre Giannis ou à chasser Brook Lopez autour de la ligne des 3 points.

C’est pourquoi tout dépendra de Harrell. Il n’a pas à gagner ces séries avec sa défense. Mais il ne peut pas non plus les perdre. Les Clippers n’ont pas beaucoup d’options sur leur liste. À moins d’un métier, le seul autre candidat est JaMychal Green.

Les Clippers seront probablement actifs à la date limite des transactions. Ils peuvent regrouper le contrat expirant de Maurice Harkless (11 millions de dollars) et leur choix de première ronde dans le prochain projet. Il n’y a pas de lendemain pour la franchise, pas après qu’ils aient échangé trois choix de première ronde non protégés et deux échanges de choix contre le Thunder pour George cette intersaison afin d’attirer Kawhi.

Mais il pourrait ne pas y avoir beaucoup d’aide à venir au centre. L’absence de score périmétrique des Clippers signifie qu’ils ont besoin de marquer à partir de leurs gros, en particulier parce que la mauvaise défense de Williams pourrait le forcer à quitter le sol contre les délits d’élite. Il n’y a pas beaucoup de centres disponibles qui seraient une mise à niveau défensive contre Harrell tout en offrant le même coup offensif.

Harrell ne joue pas seulement pour son équipe en séries éliminatoires. Il est dans la dernière saison d’un contrat qui ne lui rapporte que 6 millions de dollars par an, ce qui fait de lui l’une des plus grandes affaires de la ligue. Il sera un agent libre sans restriction cet été et l’un des joueurs les plus intéressants d’une classe par ailleurs faible. Si Harrell montre qu’il peut défendre à un niveau suffisamment élevé contre la compétition d’élite en séries éliminatoires, il pourrait plus que tripler son salaire actuel.

Les Clippers doivent presque le payer malgré tout. Ils seront tellement au-dessus du plafond salarial qu’ils n’auront aucun moyen de le remplacer. C’est l’inconvénient de signer Kawhi et George pour des contrats max: il n’y aura pas beaucoup de façons de changer la liste autour d’eux dans les années à venir. Los Angeles a déjà investi le nouveau genre de petit ballon que Harrell représente. Les Clippers n’auront peut-être pas d’autre choix que de doubler cet été.

