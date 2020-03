Morata abandonne mystérieusement les réseaux sociaux en quarantaine

En pleine quarantaine pour l’alerte sanitaire du coronavirus, par surprise et de façon mystérieuse, Álvaro Morata a annoncé qu’il allait quitter ses réseaux sociaux “pour une durée indéterminée”. Quelques heures après avoir félicité la fête des pères avec une photo dans laquelle il apparaît comme un enfant avec lui dans le Vicente Calderón, l’attaquant de matelas a publié dans Instragram une simple image avec un message dans lequel il a signalé sa décision de se retirer des réseaux sociaux .

«Pour une durée indéterminée je quitte les réseaux sociaux. J’espère que cela arrivera bientôt et que vous allez bien. Un câlin”Morata a écrit une histoire pour les 11 millions de followers qu’elle a sur le réseau social susmentionné. Il est particulièrement frappant qu’une personne si active dans le monde Internet quitte désormais les réseaux dans une situation où l’inverse se produit généralement, car le confinement oblige la plupart des gens à utiliser ces canaux virtuels davantage pour tuer le temps. .

À la maison avec sa famille

Cependant, Morata a pris la décision d’abandonner les réseaux sociaux, donc en principe cette publication pour féliciter son père sera la dernière jusqu’à nouvel ordre. De son côté, sa femme et mère de ses enfants, Alice Campello maintient son activité sur son profil Instagram officiel, dans lequel il compte plus de deux millions de followers. L’italienne télécharge généralement des photos et des vidéos avec Morata et également avec ses deux enfants, avec lesquels ils sont confinés à la maison à la suite des ordres du gouvernement de mettre fin au coronavirus dès que possible.

Il convient de noter que Morata a quitté les réseaux peu de temps après avoir rejoint le mouvement social «Nous sortirons ensemble», dont l’objectif est de freiner l’impact économique du coronavirus en aidant PME, indépendants et professionnels. «Je veux aussi que l’Espagne soit la même qu’avant et je vais rejoindre ce mouvement. Le syndicat fait la force et nous sortirons ensemble “, dit-il dans une vidéo.