Morel Rodríguez a explosé contre River: “Cela montre qu’ils ne sont pas aussi invincibles qu’ils le disent”

Au-delà de cela, il a également enregistré des étapes pour San Lorenzo et Independiente dans le football argentin, le club avec lequel Claudio Morel Rodríguez s’est le plus identifié dans notre pays était sans aucun doute Boca Juniors.

L’ancien ailier gauche paraguayen a passé six ans à l’institution de Boquense, où il a réalisé pas moins de huit titrestoi avec une Copa Libertadores, deux sud-américaines et deux Recopas incluses, et son amour pour la chemise bleue et dorée continue à ce jour.

Le multi-champion paraguayen avec Boca a été très critique envers le millionnaire et a relativisé ses succès de ces derniers temps: “Avec ces coups qu’ils ont eus, cela montre qu’ils ne sont pas aussi invincibles qu’ils le disent”.

Cela a été démontré lors du dialogue avec la radio Mundo Boca, où en plus a pris sur lui de lancer une fléchette à Rivière, le rival classique de toute vie, précisément parce que le “Xeneize” a arraché le titre de la Super League 2019/20 alors qu’il semblait qu’il serait entre les mains de ceux de Marcelo Gallardo.

«River avait l’habitude de gagner, ils se sentaient imbattables et dans le football, personne n’est imbattable. À un moment donné, la pression de n’avoir jamais gagné un tournoi local joué contre eux, voyez comment ils ont fini “Morel a commencé.

“Lors de la finale des Libertadores, ils sont également devenus favoris et ont perdu une finale en trois minutes. Ils n’ont pas pu supporter la pression.” a ajouté le gaucher de 42 ans qui, jusqu’à récemment, travaillait au Tournoi fédéral pour poursuivre son activité professionnelle. Êtes-vous d’accord avec lui?