Morelia contre Cruz Azul | Horaire, chaîne de télévision, streaming en ligne et alignements possibles

L’Equateur de Clausura 2020 débute ce week-end avec 4 matchs vendredi, l’un des plus marquants est celui qui se jouera au stade Morelos, entre Monarcas et Cruz Azul, la quatrième place du tableau contre 12 , correspondant à la date 8 du tournoi.

Les deux équipes arrivent avec l’esprit au maximum, après avoir remporté leurs rencontres respectives du 7. Morelia a battu Pumas 1-2 à Ciudad Universitaria, tandis que Cruz Azul a battu Tigres à domicile pour le même résultat.

Le Michoacán n’a pas commencé son chemin correctement dans le tournoi, car ce n’était que sa deuxième victoire du tournoi, un fait qui les a hors de la zone de la ligue; tandis que le les cimentiers semblent être entrés dans une courbe ascendante du tournoi, car ils ont obtenu leur troisième victoire consécutive en championnat.

The Machine espère remporter sa troisième victoire consécutive chez Monarcas ce vendredi, quelque chose qui n’a jamais été réalisé dans son histoire. En fait, au Morelos Stadium, il n’a remporté que 7 victoires sur les 29 matchs disputés dans cette propriété.

La dernière fois qu’ils se sont rencontrés, c’était le 19 octobre de l’année dernière, le 17 de l’ouverture 2019, où Monarcas a battu Cruz Azul 2-3 sur le terrain du stade Azteca. Sebastián Ferreira a marqué un triplet mara le Michoacán et Jonathan Rodríguez a fait les deux annotations pour le céleste.

Nouvelles de l’équipe

La Machine vient de la qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf, après avoir éliminé Portmore United de la Jamaïque sur le court du stade Azteca, elle s’attend donc à rivaliser parmi le vainqueur de la série entre le LAFC de Carlos Vela et le Lion d’Ignacio Ambríz.

Ces quarts de finale se joueront la deuxième et la troisième semaine de mars.

Ce mardi 25 février, il a été annoncé, par le biais de la colonne Sniper dans le Journal d’enregistrement, que plusieurs joueurs de Cruz Azul sont enthousiasmés par le départ de Víctor Garcés en tant que vice-président de l’équipe ciment, depuis récemment que l’autorité mexicaine a rendu sa décision contre lui.

Garcés avait l’intention de changer les conditions contractuelles de nombreux joueurs et depuis le départ de Peláez, l’incertitude a inondé l’équipe grâce à ce personnage.

Au revoir GARCÉS! 

Aujourd’hui, la sixième chambre de la Cour supérieure de justice de Mexico a jugé que Victor Garcés ne pouvait se présenter comme vice-président de la Croix Bleue validant la peine prononcée en 2015 contre lui.

Cruz Azul a renouvelé son contrat avec Joma Sports jusqu’en 2024, la marque espagnole continuera donc à concevoir les vêtements célestes pendant quatre ans de plus.

Avec vous, nous avons réussi à être la première équipe à remporter la @LeaguesCup.

Nous élevons la Super Cup MX.

Et nous avons marqué le 10 000 buts du stade Azteca.

Nous voulons que vous brodiez plus d’étoiles sur notre bouclier.

Julio César Domínguez a renouvelé le contrat avec la Machine jusqu’en 2023, Il sera donc lié au club jusqu’à ses 35 ans et s’il joue 18 matchs de plus, comme tout semble l’indiquer, il deviendra le joueur avec le plus de matchs dans l’histoire du club.

Nous avons discuté avec Cata Domínguez et il a révélé à @estoenlinea qu’il avait renouvelé son contrat avec Cruz Azul jusqu’en 2023. Sa retraite avec The Machine est imminente et son rêve.

D’un autre côté, l’entraîneur de la monarchie, Pablo Guede, est recherché par plusieurs clubs d’Amérique du Sud et l’équipe principale intéressée par l’entraîneur argentin est San Lorenzo d’Almagro. Guede a un contrat de 6 mois supplémentaires et n’a pas de clause de résiliation, afin qu’ils puissent négocier leur sortie à un prix qui convient aux deux parties.

Le contrat de Guede n’a pas de clause de résiliation et vous pouvez aller

Alignements possibles

Morelia

4-4-2Luis Malagón;

Joaquín Martínez, Gonzalo Jara, Sebastián Vegas, Efraín Velarde;

Luis Mendoza, Rodrigo Millar, Aldo Rocha, Martín Rodríguez;

Fernando Aristeguieta, Croix Bleue Mario Osuna

4-2-3-1 Couronne de Jésus;

Juan Escobar, Luis Romo, Julio César Domínguez, Adrián Aldrete;

Rafael Baca, Orbelín Pineda;

Jonathan Rodríguez, Elias Hernández, Roberto Alvarado;

Santiago Gimenez

Performances récentes

Croix BleueMoreliaCroix Bleue 4-0 Portmore United – Concachampions (02/25) Cougars 1-2 Morelia – Liga MX (23/02)Croix Bleue 2-1 Tigers – Liga MX (02/22)Morelia 0-0 Tijuana – Copa MX (02/18) Portmore United 1-2 Croix Bleue– Concachampions (18/02)Morelia 1-1 Tijuana – Liga MX (02/14) Chivas 1-2 Croix Bleue- Liga MX (02/15) Tijuana 3-1 Morelia – Coupe MX (11/02)Croix Bleue 3-1 Pachuca- Liga MX (08/02) Atlas 1-3 Morelia – Liga MX (06/02)

Prédiction

Les deux équipes arrivent emballées à la réunion; néanmoins, l’état de forme de la Machine est le plus fort des derniers tournois, il y a de la chimie dans le vestiaire et les renforts commencent à réagir; d’un autre côté, le Morelia présente un tournoi plein de hauts et de bas et la situation de Guede peut déstabiliser l’équipe, mais le facteur local peut même correspondre à l’équilibre.

En outre, des 10 derniers matches entre les deux, Morelia et Cruz Azul ont remporté 3 matchs chacun, et il y a eu 4 matchs nuls; Pour cette raison, les prévisions pour cette réunion sont les suivantes:

Monarques Morelia 2-2 Cruz Azul