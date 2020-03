Morgan William, du Mississippi State, sur la photo qui a changé le basketball universitaire féminin

“C’était vraiment comme le coup de feu entendu dans le monde entier”, dit Morgan William. Elle se souvient de sa voiture à Orlando, en Floride, où elle travaillait pour Pepsi dans les ventes depuis un an. Mentalement, elle est de retour au American Airlines Center à Dallas en 2017, où Robin Roberts vient dans les vestiaires pour la chercher: “Où est Itty Bitty?”

C’est ce qui se passe lorsque vous faites un batteur de buzzer en prolongation au Final Four pour vaincre l’une des dynasties les plus dominantes de l’histoire sportive, rompant ainsi sa séquence de 111 victoires consécutives. C’est ce qui se passe lorsque vous êtes à 5’3 par une bonne journée – d’où le surnom de «Itty Bitty» – et que vous vous retrouvez sur une bobine de basket-ball qui sera un pilier ESPN pour les années à venir. C’est ce qui s’est passé, en bref, lorsque William a lancé un sauteur avec une seconde au compteur dans la confrontation en demi-finale des Bulldogs du Mississippi avec les Huskies UConn toujours aussi intimidants – et il est entré.

Pour le basketball universitaire féminin, ce fut une révolution.

“Parfois, je veux dire que j’en assume la responsabilité – mais c’était un effort d’équipe, donc je dis que l’État du Mississippi en assume l’entière responsabilité”, dit William, se référant au tempérament de la domination d’UConn depuis qu’elle a tiré. UConn a atteint le Final Four au cours des deux saisons depuis, mais pas au match de championnat. Cette saison, les Huskies devaient entrer dans le tournoi à deux têtes de série (pour eux, du jamais vu). “Le basket-ball féminin évolue, il grandit”, déclare William. “Vous pensez toujours à UConn, vous pensez,” Sainte vache, nous devons aller jouer des étoiles “- et même si je ne dirais pas que tout le monde ne va pas à UConn, j’ai l’impression que les joueurs développent leurs jeux, donc nous” pouvoir aller là-bas et les jouer et pas le nom sur leur poitrine. “

William a fait sensation dans les jours et les mois qui ont suivi ce match. La visite des vestiaires de Roberts n’était que la partie visible de l’iceberg pour la femme qui a obligé tout le monde à enfin prêter attention au basket-ball féminin plutôt que de supposer qu’UConn gagnerait. À Starkville, Mississippi, elle est une célébrité de bonne foi; même aujourd’hui à Orlando, elle est toujours reconnue plus souvent qu’elle ne l’attend.

«Je me souviens quand je suis descendu ici pour la première fois, quelqu’un m’a juste arrêté et m’a dit:« Est-ce que tu t’appelles Morgan William? Oh, mon Dieu, c’est vraiment toi – j’étais à ce jeu! », Se souvient-elle. «Puis il m’a montré une photo de nous ensemble. Je me disais: “Je ne m’en souviens pas, mais c’est cool.” “

William a continué à pratiquer le basket-ball après avoir obtenu son diplôme en 2018, l’année où un batteur sonore dévastateur d’Arike Ogunbowale de Notre-Dame l’a tuée et la chance des Bulldogs de remporter un titre dans une tournure des événements douloureusement poétique. Elle a été invitée au camp d’entraînement des Las Vegas Aces ce printemps-là, où elle a travaillé avec l’équipe pendant environ un mois avant d’être éliminée juste avant le début de la saison.

“Honnêtement, je pensais avoir fait partie de l’équipe”, dit William. “C’était une bonne rétroaction et ainsi de suite, mais …” Elle avait une fracture de stress dans le tibia qui persistait depuis sa deuxième année, alors elle est rentrée chez elle à Birmingham, en Alabama, pour essayer de la réhabiliter.

«Il faut une éternité pour que ces ordures guérissent», dit-elle. «J’ai tout fait: j’ai été opéré, je suis allé en physiothérapie. Mais c’était trois ans plus tard, et j’étais à un point où je sentais que je ne pourrais plus jamais jouer au basket sans avoir mal.

“Cela enlève en quelque sorte la joie du jeu pour vous, et vous devez prendre des pilules. Je ne voulais pas faire ça pour le reste de ma vie non plus. “

William envisageait de jouer à l’étranger, mais entre le salaire, être loin de chez elle et ses blessures persistantes, elle a décidé de ne pas le faire. «J’étais comme, je suis d’accord pour poser le ballon», dit-elle. “Je ne voulais plus jouer au basket. Il s’use et se déchire sur votre corps, et j’étais prêt pour la suite. »

Elle a donc atterri avec Pepsi, où le basket-ball n’est qu’une partie de sa vie au lieu d’être incontournable. William suit les Bulldogs, bien sûr («Nous devons être plus cohérents», dit-elle, passant rapidement en mode chef d’équipe), et parfois se cogne avec un groupe de gars le samedi matin. «Ils me sous-estiment», dit William – mais la façon dont elle le dit donne l’impression que cela ne fait qu’ajouter au plaisir.

Pour l’instant, la joueuse de 23 ans profite surtout de sa liberté face aux rigueurs d’être une athlète de haut niveau. «Après avoir été au collège où tout le monde vous dit quoi faire, c’est une sorte de bouffée d’air frais», dit-elle en riant. “Genre,” Seigneur, je peux faire ce que je veux! “” Et aussi rafraîchissante que cela puisse être de vivre comme nous tous pour un changement, elle a toujours le coup de feu pour lui rappeler ce qu’elle a déjà accompli.

«Les gens ne me laisseront jamais oublier cette photo», dit-elle joyeusement. “C’est bien quand je regarde des matchs et je me vois passer par la télé – je me dis juste:” Wow, c’est moi! “C’est super de faire partie de l’histoire, tu sais?”

Plus largement, William était un membre clé de la classe qui a fait du Mississippi State un concurrent permanent – et le plus grand outsider de cette classe. “Ils disent que j’ai 5’2 mais je vais avec 5’3 parce que c’est ce que j’obtiens quand je me mesure”, plaisante-t-elle. “Pour aller là-bas et gérer les affaires et le faire au plus haut niveau … l’État du Mississippi n’était pas sur la carte avant cela. En y repensant, c’est comme si nous avions vraiment fait ça. Je suis fier de dire que je suis allé dans l’État du Mississippi et que j’ai changé le programme. Je fais partie de cet héritage. “

Tant que le tir aura encore du temps d’antenne, William sera un raccourci pour triompher face à une adversité écrasante – en particulier pour les compétiteurs de basket-ball sous-dimensionnés. «Cet été-là, tout le monde a dit:« Mon petit meneur de jeu, regarde-la. Elle est comme Morgan William », dit-elle. “Mais n’essayez pas d’être comme moi. Va mieux que moi. C’est ce que tout le monde m’a toujours dit, alors je le transmets. »