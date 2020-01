Morgan Wootten, entraîneur de basketball du Temple de la renommée HS, décède à 88 ans

Morgan Wootten est devenu la première personne qui entraînait exclusivement le basket-ball du secondaire à être intronisée au Naismith Hall of Fame en 2000. Le légendaire entraîneur du DeMatha High School est décédé mardi à l’âge de 88 ans, selon l’école.

Wootten a été entraîneur de 1956-2002 au lycée du Maryland, juste à l’extérieur de Washington, D.C.Il a refusé des opportunités de coaching dans les universités Duke, Virginia, NC State et Wake Forest pour continuer à diriger le programme du lycée.

Les techniques de coaching de Wootten ont fait de son programme l’une des premières équipes de lycée à commencer à assumer des pouvoirs hors de l’État. Il a utilisé des défenses de pression sur tout le terrain d’une manière qui a conduit à la faute offensive.

En 1984, DeMatha a terminé 29-2 et USA Today a nommé Wootten entraîneur de l’année et champion national par équipe.

Mais en 1985, l’équipe de Wootten a abattu la Power Memorial Academy de New York, mettant fin à une séquence de 71 victoires et un centre limitant et remarquable qui a changé son nom en Kareem Abdul-Jabar.

Wootten a entraîné 13 joueurs à DeMatha qui ont continué à faire carrière en NBA.

