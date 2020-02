Mourinho anéantit Guardiola dans un marqueur de duel pour le VAR

Tottenham a pris les trois points en s’imposant 2-0 contre Manchester City de Pep Guardiola. Mourinho étaient inférieurs aux citoyens, mais l’expulsion de Zinchenko a permis aux Londoniens d’aller au sommet et de finir par gagner le match.

Duel des Titans vivait à Londres. Manchester City, déjà hors du combat pour la Premier League, a tenté la victoire dès le premier instant, mais n’a pas trouvé de moyen de vaincre Hugo Lloris. Les élèves de Guardiola n’étaient pas non plus punissables. Et c’est que le VAR a indiqué la peine maximale d’Aurier al Kun plusieurs minutes après l’action. Le gardien français des Spurs a arrêté le lancement depuis les onze mètres de Gundogan.

La controverse ne s’arrêterait pas là, car dans le rejet, Lloris a renversé une livre sterling qui, il y a quelques minutes, aurait dû être expulsée par une entrée terrible. Le tangana était monté mais ni l’arbitre ni le VAR n’ont décidé de siffler un penalty. Pas plus que la précédente, car le Français a arrêté la peine maximale sans avoir un de ses pieds sur la ligne de but.

Avec le 0-0, le reste a été atteint et avec le même résultat, la seconde mi-temps est passée … jusqu’à l’expulsion de Zinchenko. Le côté, qui avait vu un jaune dans la ligne de pénalité, a coupé un jeu de Harry Winks et a vu la deuxième carte. De là, avec un joueur de moins, le Guardiola ne pouvait pas faire grand-chose. Rapidement Bergwijn a ouvert la boîte avec un grand but et quelques instants plus tard, Ce sont eux qui ont condamné l’affrontement en mettant la finale 2-0.