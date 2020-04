“Mourinho m’a dit ‘tu ne peux être que mentalement retardé'” “

José Mourinho C’est un entraîneur controversé, sans aucun doute. Le spécial a cela, c’est un entraîneur que vous aimez ou détestez, il n’y a pas de terrain d’entente, il n’y a pas de demi-mesures avec lui, tout comme il ne les a jamais avec les siens. Ces jours-ci, au sein d’une série d’entretiens anecdotiques que le Porto avec d’anciens joueurs de club, il semble Cándido Costa, l’un des jeunes luses prometteurs que Mou avait au cours de sa première année – et réussie – sur le banc des Blue Dragons.

L’histoire de Cándido Costa c’est curieux. Il est venu de deux saisons au cours desquelles il a commencé à décoller avec le Porto, à seulement 19 et 20 ans, quand il a atterri dans la première équipe José Mourinho pour révolutionner le modèle, le style et le jeu. L’un de ceux qui ont été punis pour cela était l’équipe de jeunes, qui, à 21 ans, n’a disputé que quatre matchs d’août à décembre, dont un en partant. Et il est allé voir son entraîneur pour lui demander de le laisser sortir …

«J’étais stupide J’étais très aimé des fans, j’avais ce privilège. À l’époque, il avait un grand rôle dans l’équipe U21 mais n’avait pas de minutes à Porto. Je me suis assis devant Mourinho et j’ai dit que je voulais être prêté “, a avoué à ce moment le joueur, retraité en 2015 après une carrière infructueuse:”Et il m’a dit: puedes On ne peut être que mentalement retardé »«.

“Je voulais jouer, j’ai eu deux bonnes saisons à Porto et j’ai pensé que c’était un moment décisif”, se souvient-il. Costa, qui a fini par regarder de chez lui comment son ancien club a remporté le championnat, il a fini par être prêté au Vitória de Setúbal: «Mais j’ai fini par partir et à mon retour, Mourinho était allé à Chelsea. Quand j’ai vu mes collègues remporter le championnat, je me suis dit: “Je suis vraiment un marteau du feu.”

La de Cándido CostaComme il l’a lui-même admis, c’était une erreur dans la gestion de sa carrière. Le Porto il remporterait le titre de champion cette année-là et de nombreux joueurs qui composaient cette équipe marqueraient une époque. Peut-être Mourinho elle lui a réagi de manière excessive… mais c’était une façon de lui assurer qu’il avait tort dans sa décision.