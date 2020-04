Mourinho s’excuse d’avoir sauté la détention

Tottenham a rappelé à son entraîneur, José Mourinho, et aux joueurs qui ont sauté le confinement avec lui, Davinson Sánchez, Ndombele et Sessegnon, leurs responsabilités et l’importance de respecter la distance sociale. Le Portugais a été photographié dans un parc londonien à côté de Sessegnon, tandis que Ndombele et le Colombien Sánchez couraient ensemble sur le même terrain. Un porte-parole de Tottenham a expliqué que les joueurs devaient se rappeler qu’ils devaient respecter la distance sociale. “Je reconnais que mes actions n’étaient pas conformes au protocole et que nous ne devrions avoir des contacts qu’avec des membres de notre maison”, a déclaré Mourinho dans un communiqué. “Il est vital que nous suivions les recommandations du gouvernement pour soutenir nos héros du NHS (système de santé) et sauver des vies”,

.