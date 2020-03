Movistar descend du vélo via cOVID-19 et ne participera pas avant le 22 mars

Il Movistar s’arrêtera également pour le coronavirus. Ce cycliste de vendredi a annoncé «la décision de suspendre l’activité compétitive de son personnel féminin et masculin jusqu’au dimanche 22 mars, notamment«. Ainsi, ils ont décidé de cesser toute activité au cours des prochaines semaines avant la flambée de coronavirus qui se propage rapidement dans plusieurs pays d’Europe.

De cette manière, ils ne participeront pas à un total de trois épreuves masculines (Paris-Nice, Adriatic Tyrrhenian et Milan-San Remo) et quatre épreuves féminines, en comptant celle qui a été reportée jeudi dernier et qui devait être disputée le 22 mars (Trophée Alfredo Binda, Ronde Van Drenthe, Nokere Koerse et Omloop van de Westhoek). L’équipe d’Eusebio Unzué a décidé de s’arrêter et de ne pas prendre la sortie des classiques qu’elle prévoyait de jouer dans les deux prochaines semaines.

De l’équipe bleue, ils ont choisi de prendre cette mesure pour la santé de l’équipe. «La décision, prise en tenant compte des conseils de l’équipe médicale, répond à la situation actuelle liée au COVID-19. L’équipe Movistar, afin de préserver la santé de tous ses membres, ainsi que de tous ceux en contact avec le cyclisme, adopte une mesure qui cherche à contribuer, dans la mesure de ses moyens, à normaliser la situation », explique l’équipe Movistar dans le communiqué. .