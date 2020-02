MVP Mahomes, Andy Reid’s Legacy, Garoppolo’s Future et plus de Super Bowl LIV

Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City ont donné à Kyle Shanahan sa deuxième avance dans le Super Bowl en trois ans et Andy Reid a consolidé son héritage au Temple de la renommée comme l’un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Nous décomposons nos plus gros points à retenir du jeu, y compris la façon dont les Chiefs ont monté un autre retour, des joueurs remarquables des deux côtés du ballon, Kyle Shanahan devenant le nouvel Andy Reid, l’avenir de San Francisco, et plus encore.

