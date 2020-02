MX LEAGUE | Le onze idéal du Jour 7 de la Clausura 2020

Ce week-end a eu lieu le Jour 7 du Tournoi Clausura 2020, de la MX League, laissant comme leader le Club América lors de la récolte de 16 unités profitant du voyage de Pumas à University City, qui était troisième avec 14 déjà que Leon a été placé en deuxième position avec 15.

Comme chaque semaine, il y avait des joueurs qui se démarquaient des autres grâce à leur contribution sur le terrain, plusieurs qui décidaient en quelque sorte du score final.

Ensuite, les onze idéaux de la date 7:

Gardien: Guillermo Ochoa

Alors que ce week-end appartenait à plusieurs travailleurs du cancer qui ont érigé des personnages tels que Jesus Corona, Jonathan Orozco et Nicholas Vikonis, ce qui a été fait par l’homme des Aigles était de la plus haute importance lors de l’arrêt de plusieurs actions de but, avec lesquelles, pour la première fois dans l’histoire, ils ont pu prendre trois points de Stade BBVA Bancomer, à part se positionner comme leader du championnat.

Défense: Óscar Murillo

Enfin, Pachuca a pu en ajouter jusqu’à trois en tant que visiteur grâce au travail de sa défense contre l’Atlas, mené par le Colombien, et même lorsque le rouge et le noir n’ont pas traversé un grand moment, s’ils avaient peu d’opportunités de marquer.

Défense: Luis Romo

Ce pourrait être le renfort qui a fait le moins de bruit à Cruz Azul, mais l’ancien capitaine Querétan a gagné la confiance de Robert Dante Siboldi car depuis le jour 1, il n’a pas publié le titre et a été d’une grande aide au milieu de terrain pour la récupération des balles et même dans le pointage, car il était responsable de l’ouverture du plateau pour se plier aux Tigers. A cette occasion, il a été placé comme défense centrale en l’absence de Pablo Aguilar.

Côté droit: Jesús Sánchez

Après une longue blessure qui l’a éloigné des terrains, El Chapito est revenu à la propriété de rojiblanca et l’a fait de manière formidable, combattant chaque balle comme si c’était la dernière, soutenant le travail offensif comme défensif. Malgré une entrée de Mauro Laínez ce qui ouvrit son sourcil de façon impressionnante, il retourna sur le terrain comme un guerrier.

Côté gauche: Luis Fuentes

Beaucoup ont critiqué l’arrivée de l’ancien Puma au Nid, mais ont rapidement gagné la confiance de Miguel Herrera avec ses bonnes performances, tellement qu’il a déjà envoyé la banque à Jorge Sanchez. De plus, l’équipe a un but et a déjà accumulé son deuxième en marquant le seul but contre La Pandilla, à part qu’il a collaboré correctement dans la défensive pour éviter l’égalisation.

Confinement: Fernando Beltrán

Le Nene reste l’un des hommes de confiance de Luis Fernando Tena à Chivas, offrant une grande performance dans la victoire sur Xolos dans le Stade chaud, une remontée d’humeur pour le groupe. Après le départ de Jesus Molina en raison d’une blessure, il a levé la main pour gérer le temps, céder le ballon, rejoindre l’attaque et se défendre correctement en cas de besoin.

Confinement: Rodrigo Millar

Le Chilien a eu une grande importance dans la victoire contre l’UNAM car malgré la forte chaleur, il n’a pas cessé de courir pour éviter les arrivées rivales et lors du développement du jeu, il a également rempli, en plus de clôturer en beauté, il a marqué pour le match nul momentané

Flyer: Jean Meneses

Il ne fait aucun doute que le Chilien est devenu le joueur du Lion Party contre Necaxa, car il s’est simplement chargé de marquer le double pour en ajouter trois. Il était sur le point de faire plus de buts mais le gardien de but a dit non, également au moment de la récupération, le physicien a été tiré au sort, étant l’un des piliers de l’attaque de Ignacio Ambriz.

Flyer: Omar Fernández

Le Colombien n’a peut-être pas autant de réflecteurs que les autres joueurs, mais c’était un facteur important pour Puebla de surmonter Toluca, car cela était lié aux deux scores de son équipe. Tout d’abord, dans sa tentative de rejet, il a fini par mettre la balle aux pieds de Osvaldo Martínezqui a assisté Angel Zaldivar. Ensuite, il est entré sur l’aile gauche pour centrer Christian Tabó Cela a mis la finale 2-0.

Attaquant: Franco Jara

Il va de soi que l’Argentin sera manqué une fois la Clausura 2020 terminée, car il est un attaquant conforme, ce n’est pas pour rien le nouveau buteur historique de Pachuca. Ce vendredi a été responsable de l’anéantissement du rouge et du noir grâce à un double, terminant d’abord un centre violent puis des onze marches.

Attaquant: Nicolás Ibáñez

Il n’est pas rare de savoir pourquoi Atlético Madrid Il a acheté la lettre de l’Argentine, car elle est synonyme de but, comme il l’a montré dans le Stade de correction lorsqu’il apparaît au bon moment pour marquer, à part il est placé parmi les éléments qui se battent pour le leadership de but.

DT: Pablo Guede

On pensait qu’avec le début gris que La Monarquía avait eu dans le concours, son stratège serait renvoyé tôt ou tard, mais il semble que peu à peu il répare les choses, comme il l’a montré ce dimanche en battant le chef général d’alors. Il a déplacé ses pièces correctement dans la seconde moitié pour donner accès aux hommes clés dans la seconde moitié, Lucas Villafañez et Miguel Sansores.