«My Hero Academia: Heroes Rising» réussit grâce aux petites choses

En anime, sakuga décrit un phénomène où l’animation change radicalement pour souligner un moment d’une grande importance pour l’histoire plus large. C’est éblouissant à regarder – les lignes de ces séquences sont plus longues et plus lisses; les modèles de personnages sont définis de manière plus lâche et ont une plus grande liberté de mouvement. La conclusion de My Hero Academia: Two Heroes en 2018 était essentiellement une routine de danse narcotisée ponctuée d’un coup de poing destructeur d’îles; Heroes Rising, sorti en Amérique du Nord le week-end dernier, s’est résolu de la même manière, avec une musique de montage gonflante des années 80, des milliards de cubes Yutapon, un coup de tonnerre et, enfin, une flèche de néons. Cela aurait pu être le «final-ish» voyante mettant fin au créateur de la série Kohei Horikoshi destiné au film – qui a rapporté plus de 8,5 millions de dollars, un record au box-office anime – mais ce n’est pas la scène à laquelle je pensais en quittant le théâtre. .

C’est celui-ci: un jeune garçon du nom de Katsuma est tremblant, incapable de bouger, jusqu’à ce qu’il se rende compte que s’il ne le fait pas, sa sœur mourra. Sans plan, sans moyen réel de la sauver parce qu’il est petit et faible, il s’envole en direction de la menace, pleurant, agitant ses bras, hurlant. C’est tellement courageux, tellement émouvant.

Le genre anime de bataille est, en son cœur, sur la puissance et la beauté d’une véritable connexion humaine. L’ultraviolence peut être la devise du développement du personnage, mais la victoire totale n’est obtenue qu’avec une sorte de percée émotionnelle: Naruto doit se rendre compte qu’il est aimé; Yusuke doit accepter que son père était à la fois un démon et un gars sympa; Goku se souvient généralement qu’il a un tas de gens qui comptent sur lui pour réussir. Les méchants peuvent avoir des compétences, une vision, une détermination et un style à la pelle, et perdent encore parce qu’ils n’ont pas toutes les qualités cruciales qu’une personne ne peut pas découvrir en privé, comme l’intelligence sociale ou le courage ou la pureté de cœur. À son tour, le spectateur est édifié: avec un peu d’aide de nos amis, nous aussi, nous pouvons abattre des géants, attraper des boules d’énergie de la taille d’une lune, sauver le monde, être le héros.

Heroes Rising est le deuxième film basé sur la série télévisée à succès My Hero Academia, un drame de super-héros de la vie scolaire qui suit la classe 1-A, un groupe de héros en herbe qui fait souvent face à une mort certaine comme une question de cours. Apparaissant juste à temps après la conclusion de séries similaires comme Naruto, Bleach et Fairy Tail, MHA comble le vide de l’histoire de l’anime en tant que venue de l’âge. C’est aussi un méli-mélo de contes occidentaux et japonais – imaginez une réalité pleine de super-héros DC et Marvel, mais tout le monde crie les noms de leurs mouvements avant de les faire.

MHA se déroule dans un monde un peu comme le nôtre, avec une distinction cruciale: 80% de la population humaine est née avec des «caprices», des capacités uniques à chaque utilisateur. Ces bizarreries peuvent être aussi stupides et inutiles que la capacité à conjurer des boules collantes super-adhésives, ou aussi puissantes que «une pour toutes», la bizarrerie spéciale qui permet au personnage principal Deku d’être aussi fort qu’il le devrait. Heroes Rising dérive de la quatrième saison de l’émission, mais le film n’est pas vraiment difficile à suivre sans ce contexte: la classe 1-A a été assignée pour patrouiller dans une ville idyllique de l’île Nabu sans la supervision des «vrais» héros pour un mois. C’est un travail facile: la plupart des appels à leur agence de héros pour animaux de compagnie concernent la récupération des chats dans les arbres et la réparation de l’équipement agricole. Autrement dit, jusqu’à ce que leur étude sur le travail pacifique soit interrompue par Nine, un méchant voleur de bizarreries qui peut également déclencher des catastrophes naturelles – un défi de taille, même pour les héros professionnels les plus aguerris. Dans Heroes Rising, les enfants doivent tenir le coup jusqu’à ce que les adultes se présentent. (Ils ne se présentent pas.)

Bien que vous puissiez tomber dans Heroes Rising froid et être tout aussi inspiré par la détermination de la classe 1-A face aux difficultés, la résilience des élèves frappe plus fort si vous avez regardé l’arc “Kamino Ward”. Je vais essayer de rester bref: Vers la fin de cet arc, All Might, le héros le plus puissant, le symbole de la paix, va de pair avec All for One, le méchant le plus puissant. Le combat devient un tel spectacle à l’échelle du quartier qu’il est diffusé sur un écran géant au centre-ville, pour que toute la ville puisse le voir. Après que All Might ait dépensé le tout dernier de son énergie pour vaincre son ennemi, il pointe l’écran et dit: “Ensuite, c’est votre tour.” Et puis il se retire.

Jusqu’à présent, la saison 4 a été consacrée aux étudiants de U.A. compter avec la perte de All Might comme le non. 1 héros. De mémoire, il a été la main sûre du mode de vie japonais puisque tout le monde s’en souvient – comment un adolescent au visage nouveau peut-il espérer être à la hauteur? Pour remplir les cuissardes dorées All Might? C’est une autre caractéristique déterminante de l’anime de bataille. Les spectacles présentent toujours un défi et donnent à leurs personnages l’occasion de s’y plonger ou de s’y rétracter. À la fin de Heroes Rising, Deku doit combattre une tornade géante, sans visage et enflammée avec rien d’autre que des muscles d’amitié et de grain. Encore une fois, il y a un coup de poing qui détruit les îles. La connexion humaine est puissante.

Le morceau d’animation le plus mémorable de Heroes Rising est cependant proche du début. Cela vient peu de temps après que Katsuma rencontre Deku, un vrai héros en direct. Katsuma tire sur l’ourlet de l’uniforme de Deku, et juste avant que Katsuma ne puisse parler, ses yeux s’abaissent, et il fait un shimmy doux, timide, si rapide que vous avez probablement manqué. La finale du spectacle de lumière fou peut envoyer des téléspectateurs dans le hall prêt à escalader les murs du cineplex, mais c’est ce petit moment qui résonnera avec tous ceux qui ont déjà demandé un autographe ou qui ont tendu la main et ont ressenti le soulagement de la compréhension de quelqu’un d’autre . La connexion humaine est belle.