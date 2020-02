Myles Garrett et Mason Rudolph se disputent ce qui s’est passé dans la bagarre

La NFL a peut-être rétabli Myles Garrett d’une suspension pour une durée indéterminée, qui a duré six matchs, mais la défensive des Cleveland Browns a toujours un conflit non résolu avec le quart-arrière des Pittsburgh Steelers Mason Rudolph. L’argument s’est poursuivi sur Twitter sur Saturady.

Garrett a déclaré à ESPN dans une récente interview que Rudolph avait utilisé une insulte raciale lors d’un match dans le match du jeudi soir de la semaine 11, qui s’était terminé par le combat. Garrett a fourni le même contexte lors de sa rencontre avec la NFL à propos de l’incident de 2019. Garrett, bien sûr, a arraché le casque du quart-arrière pendant l’incident, puis a frappé Rudolph avec ce casque. Cela faisait partie d’une vilaine bagarre. Dans l’interview d’ESPN, la défensive des Browns ne s’est pas complètement excusée: “Il n’y a rien que je puisse dire ou faire pour justifier ce que j’ai fait ce jour-là.”

Rudolph a vu l’interview de Garrett avec ESPN sur Twitter, et il a répondu: “Je n’ai pas, n’ai pas, et ne prononcerais pas de propos racistes.”

Après l’interview de Garrett, l’agence Rudolph Younger and Associates a tweeté une déclaration affirmant que Garrett “est désormais exposé à une responsabilité légale”. Il semble cependant extrêmement improbable que ce différend soit porté devant les tribunaux, selon Michael McCann, l’expert juridique de Sports Illustrated.

Il n’y aura probablement aucun moyen de régler les deux comptes différents de la situation, ce qui rend la compréhension du conflit encore plus compliquée. Nous savons que Garrett a balancé un casque sur un autre joueur, et nous savons qu’il a purgé une suspension de six matchs pour ses actions. Garrett et Rudolph passeront probablement le reste de leur carrière dans la NFL à essayer de prouver leur caractère.

