Mystérieux silence des Lakers après sa mort

Le monde du sport reste sous le choc après la mort de Kobe Bryant. La triste perte de la légende de la NBA a choqué tout le monde et les réactions se sont multipliées au cours des dernières heures. Des foules de joueurs, clubs, institutions et personnalités de toutes sortes ont émis des messages de douleur et de consternation après sa mort, mais il est particulièrement frappant de constater que Les Lakers de Los Angeles ne se sont pas encore prononcés.

La franchise dans laquelle Kobe Bryant Il a achevé toute sa carrière en tant que professionnel n’a publié aucune actualité sur son site officiel ni aucun message sur ses profils sociaux. Le silence des Lakers est un vrai mystère et doit obéir à la douleur profonde qu’ils devraient ressentir dans la franchise dans laquelle le «Black Mamba» était tout. En fait, Bryant a eu une relation très étroite avec Jeanie Buss, propriétaire et présidente de l’équipe, qui a consacré de belles paroles le jour de sa retraite: «Merci pour votre mentalité, pour votre capacité à travailler, pour agir sans crainte de rien, pour élever le niveau de vos coéquipiers et de toute la Ligue. Nous vous avons demandé de vous battre et vous nous avez donné votre cœur et vous nous avez montré comment gagner. Allez-y si vous avez laissé votre marque. Votre héritage va au-delà du basket-ball. Les Lakers ne porteront jamais ni 8 ni 24 car ils sont à la retraite ».

LeBron James n’a pas prononcé non plus

Il n’a pas non plus pu publier quoi que ce soit sur ses réseaux sociaux LeBron James, grande star actuelle des Lakers et ami personnel de Bryant, à qui précisément au total des points en NBA il y a quelques jours. Au cours des dernières heures, il a été possible de voir “The King” complètement désolé, enlaçant une femme et en essuyant ses larmes après avoir appris la mort de Kobe à l’aéroport de Los Angeles.

Pour plus d’informations, le dernier message de Bryant sur les réseaux sociaux est adressé à LeBron James. «Continue d’avancer, King James. Beaucoup de respect, frère », Il a écrit après avoir été dépassé par «23» en termes de total de points en NBA. Il n’a pas encore pu consacrer quelques mots à son idole après sa mort, ni lui ni les Lakers eux-mêmes …