Nacho Trelles décède à 103 ans

Source: Infobae

La légende de Cruz Azul et du football mexicain, Don Nacho Trelles, est décédée d’une crise cardiaque ce mercredi matin à 103 ans.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Par une déclaration, La machine Il a publié la nouvelle sensible de l’entraîneur qui a conquis une ligue à deux ligues dans les années 70, la plus réussie pour les cimentiers.

“Nous regrettons la mort sensible de Don Ignacio Trelles. Directeur technique de notre club de 1976 à 1983, réalisant le double championnat en 1978-1979 et 1979-1980. Nous espérons que la famille et les amis vont bientôt démissionner. Repose en paix“Il a publié.

Tu vas nous manquer 😢

La grande légende de @CruzAzulCD Don Nacho Trelles décède à 103 pic.twitter.com/gQzO6ng13H

– El CHEMIN (@ ElChemin1) 25 mars 2020

VOIR PLUS: Un autre coup dur pour Víctor Garcés dans sa tentative de retour à Cruz Azul

Toluca, Marte et Zacatepec étaient les autres équipes qui Trelles Il a dirigé et mené à des gros plans avec des championnats. En tant que footballeur, il portait des maillots Necaxa, América, Monterrey, Chicago Vikings et Atlante.

Il ne faut pas oublier qu’en juillet de l’année dernière, il a reçu un hommage de la Loterie NationaleSon image figurait sur l’un des billets de banque populaires.