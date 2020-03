Nacho Trelles décède à 103 ans; légende des techniciens mexicains

Karla Torrijos

Jeudi 26 mars 2020

Cette image que Nacho Trelles a vue à travers la fenêtre d’un train il y a neuf décennies, comme un pur symbole du football et qui l’a accompagné toute sa vie, des enfants drôles qui ont botté une balle, s’est dissoute ce matin avec la mort du légendaire entraîneur, qui Il est considéré comme l’une des plus grandes figures du football mexicain, il est décédé à 103 ans des suites d’un arrêt cardiaque.

Don Nacho, né le 31 juillet 1916 à Guadalajara, Jalisco, deux ans seulement après le début de la Première Guerre mondiale, a été l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du football national, ayant remporté 16 titres au Mexique en tant que l’échelle internationale.

Il a dirigé l’équipe nationale dans deux Coupes du monde: Chili 1962 et Angleterre 1966, ainsi que deux Jeux Olympiques, Tokyo 1964 et Mexique 1968.

De même, il a dirigé les clubs de Marte, Zacatepec, qu’il a promus en première division, América, Toluca, Puebla, Atlante, Leones Negros et Cruz Azul, qu’il a dirigés de 1976 à 1983 et avec lesquels il a remporté le double championnat lors des saisons 1978. -79 et 1979-1980, c’est pourquoi il est considéré comme une référence pour l’ensemble céleste.

Parmi ses plus grandes réalisations dans le football mexicain, il a obtenu la première victoire, après avoir battu la Tchécoslovaquie 3-1 au Chili en 1962, de l’équipe mexicaine de l’histoire des Coupes du monde.

Il fut également le premier directeur technique à obtenir sept titres en première division de la ligue mexicaine, qu’il obtint avec le défunt club Marte (lors de la saison 1953-54), Zacatepec (deux fois, en 1954-55 et 1957-58), Toluca (en 1966-67 et 1967-68) et Cruz Azul (1978-79 et 1979-80). Cette marque n’a été égalée que par Ricardo Ferretti, actuel entraîneur des Tigres à l’UANL.

Grâce à ces championnats, il est devenu le premier stratège à être couronné champion de la ligue avec quatre équipes différentes. Víctor Manuel Vucetich, actuel entraîneur de Querétaro, est le seul à avoir répété cet exploit.

De plus, avec 1883 matchs joués, dans lesquels il a remporté 463 victoires, 319 nuls et 301 défaites, il est le stratège qui a dirigé le plus de rencontres dans l’histoire de la première division mexicaine.

Deux Coupes des Champions de la Concacaf (avec Toluca en 1968 et Atlante en 1983), ainsi que deux Coupes du Mexique (avec Zacatepec dans les saisons 1954-55 et 1958-59), quatre titres de Champion, se distinguent également dans son palmarès. de Champions (deux avec les Cañeros, 1954 et 1958, et deux avec Toluca, en 1967 et 1968) et un championnat de deuxième division avec Zacatepec, en 1951.

Malgré tant de réalisations, Don Nacho ne s’est jamais considéré comme une légende, mais il s’est défini comme un technicien innovant. Fier, il a raconté cette occasion où il a entraîné l’équipe nationale de football, ce qui a surpris ses élèves et ses rivaux.

“Une fois dans un tournoi en Amérique du Sud, je ne me souviens pas dans quel pays, il m’est venu à l’esprit de faire partie de l’entraînement avec des ballons … mais du football américain!”, A-t-il déclaré avant de relâcher un grand rire lors d’un entretien avec La Jornada en 2016. .

▲ Le stratège ne se considérait pas comme une légende mais comme un directeur technique innovant. Un arrêt cardiaque a mis fin à ses jours hier.Photo Jam Media

Riant de son génie, il a poursuivi: Personne au monde n’y avait pensé plus que moi! Ces types de balles sont très bons à pratiquer, en particulier pour les gardiens de but, car ils sautent où ils veulent, c’était aussi très amusant de voir les joueurs quand ils ont essayé d’attraper le ballon et sont allés ailleurs. À ce moment, une équipe rivale est passée par là où nous étions, et au lieu de monter dans leur camion, ils nous regardaient admirés pour ce que nous faisions.

Trelles Campos était considéré par beaucoup comme étant en avance sur son temps, un technicien exceptionnel qui s’est toujours distingué par son intelligence et son méfait, qui, à plusieurs reprises, ont mis en colère ses rivaux, arbitres et journalistes de son temps. .

L’homme également connu sous le nom d’El hombre de la cachucha a commencé sa carrière dans le football mexicain en tant que joueur avec Necaxa, dans lequel il a joué de 1934 à 1943. Par la suite, il a rejoint l’Amérique (1943-46), puis est devenu membre de Monterrey ( 1946-47). Plus tard, en 1948, il décide de tenter sa chance aux États-Unis chez les Vikings de Chicago, qui ne dure que quelques mois.

À son retour au Mexique, cette même année, il a signé avec Atlante, mais lors de son premier match en tant que Barça, il a subi une fracture du tibia et du péroné à la jambe droite, ce qui signifiait sa retraite en tant que footballeur, et ce n’est qu’en 1950 qu’il a commencé sa carrière. en tant qu’entraîneur.

Malgré son âge, Don Nacho n’a cessé de regarder le sport qui le passionnait le plus: le football, qui, dit-il, n’a pas de mot d’honneur, et a toujours été au courant de Cruz Azul, qu’il a appelé l’équipe de mes amours, ainsi que tout le football international.

De même, il était conscient des succès et des erreurs de l’équipe nationale et connaissait parfaitement la star portugaise Cristiano Ronaldo, ainsi que la figure argentine Lionel Messi, qui, selon lui, n’a même pas atteint les talons de sa plus grande idole: Pelé.

Après l’annonce de la mort de Trelles, divers personnages du football mexicain ont exprimé leurs condoléances.

Guillermo Álvarez, président de Cruz Azul, a déclaré: Il était toujours en avance sur son temps, un homme qui a laissé un héritage très important dans le football mexicain.

L’ancien entraîneur Rubén Maturano, qui a été son assistant technique pendant de nombreuses années, a commenté: «Don Nacho était mon professeur, mon ami et presque mon père. J’ai eu la chance de travailler et de vivre avec lui pendant 24 ans, grâce à lui j’ai appris beaucoup de choses. Son plus grand héritage a été l’honnêteté et le travail du football. Je ne pense pas qu’il y ait actuellement un entraîneur qui ait la capacité qu’il avait, il était en avance sur son temps. »

L’ancien sky player Christian Chaco Giménez a publié sur ses réseaux sociaux: «Quelle triste nouvelle, tant de discussions, d’anecdotes et d’apprentissage. Repose en paix Don Nacho Trelles. Mes plus sincères condoléances à toute sa famille ».

L’ancien gardien de but de Cruz Azul, Óscar Conejo Pérez, a écrit: Si quelqu’un connaissait la signification de #UnaFormaDeVida #AmorAzul #LealtadAzul, c’était vous. QEPD.

