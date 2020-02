Nadal est exposé avant Dimitrov et est déjà en finale d’Acapulco

Nadal Il est déjà en finale de l’ATP 500 d’Acapulco. Le joueur de tennis des Baléares a récupéré sa meilleure version pour s’imposer clairement à Dimitrov en deux manches (6-3 et 6-2) et disputera la finale du tournoi mexicain contre Taylor Fritz.

Nadal, premier chef de série, imposé à Dimitrov en une heure avec 43 minutes et 37 secondes. Le Bulgare avait des avantages précoces dans les deux manches, mais dans le premier, il a perdu trois occasions de pause et dans le deuxième Nadal, il a pris le talent pour se relever d’un 0-2.

De ses trois précédentes finales à Acapulco, Rafa Nadal Il a remporté ceux de 2005 et 2013 contre ses compatriotes Albert Montañés et David Ferrer, respectivement, et a perdu le 2017 contre l’Américain Sam Querrey.

Ainsi, Nadal cherchera son troisième titre au Mexique contre un Fritz, qu’il n’a jamais affronté. L’Américain, qui avait battu Isner dans l’autre demi-finale, à 35 ans, visera le deuxième titre de sa carrière contre un numéro 2 mondial à la recherche du premier de la saison.

«C’est une injection morale pour atteindre ma première finale de l’année. C’était très compliqué, il y avait beaucoup d’humidité, ce qui entrave la continuité, ce fut la journée la plus chaude, c’était un match voyant, il y avait des alternatives, mais j’en suis allé plus », a déclaré Nadal à la fin de la réunion.