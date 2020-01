Nadal gagne par la route rapide vers Carreño et est planté en huitièmes de finale

Rafa Nadal est déjà en huitième de finale Open d’Australie après s’être débarrassé de la voie rapide de Pablo Carreño. Les Baléares ont retrouvé de bonnes sensations et n’ont donné aucune option à son compatriote qui a battu en trois sets confortables (6-1, 6-2, 6-4) en une heure et quarante minutes.

Nadal continuer à avancer dans votre tentative de continuer Melbourne sa 20e victoire pour égaler le record du trophée dans les tournois du Grand Chelem de Roger Federer. Les Baléares ont donné des signes d’amélioration dans son jeu, signant son meilleur match jusqu’à présent dans le tournoi, comme il l’a lui-même reconnu après le crash.

«Jusqu’à présent, ce fut le meilleur match du tournoi pour moi et J’en suis très content. C’est une très bonne nouvelle pour moi que je suis en huitièmes de finale », a déclaré Nadal.

Nadal affrontera désormais le vainqueur du duel entre l’Australien Nick Kyrgios et la Russe Karen Khachanov pour passer en quarts de finale.

De bonnes sensations au service

Le numéro un mondial n’a pas accordé une seule balle de rupture au deuxième tour à l’Argentin Federico Delbonis et a répété des avantages avec le service devant son partenaire, avant lequel il n’a perdu que dix points avec son service, à moitié entre les deux premières manches placides.

Nadal a retrouvé, aidé en jouant dans l’après-midi, enfin plus de rythme avec ses coups et a dépassé Carreño avec un total de 42 vainqueurs, avec son ‘drive’ offrant cette fois sa meilleure version, et aussi réduisant à seulement sept erreurs non forcées.

Le jeu n’avait pas beaucoup d’histoire dans les deux premiers sets et en moins d’une heure, Nadal avait déjà son billet sur la bonne voie par huitièmes à la fin avec seulement trois matchs perdus. Carreño a essayé d’être plus fort avec son service dans le troisième, mais les Baléares n’ont pas raté la seule échappatoire qu’il avait dans le cinquième match pour réaliser sa cinquième et dernière “pause” et mettre la directe vers le huitième.