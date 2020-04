Nadal, Gasol et Alonso «rencontrent» les Kings pour analyser l’impact du coronavirus sur la Marca España

Rafa Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol et Edurne Pasaban ont tenu une réunion télématique avec les rois Felipe et Letizia organisé par le Forum des marques espagnoles renommées. Lors de cette réunion, ils ont analysé l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’image de l’Espagne.

Il s’agit d’une initiative de la FMRE pour mobiliser les administrations publiques, le secteur privé et la société civile, en contact étroit avec le chef de l’Etat. Et, au sein de la société civile, à de grandes références telles que Valentín Fuster, María Blasco, Pedro L. Alonso, Antonio Banderas, Edurne Pasaban, Isabel Coixet, Pau Gasol, Rafael Nadal et Fernando Alonso. Tous ils sont honoraires ambassadeurs honoraires de la marque Espagne, Ils ont partagé avec les Kings leur vision de l’impact de Covid-19 dans leurs activités respectives.

L’analyse de la situation avec le FRME – les entreprises comptent 1,3 million de salariés et un chiffre d’affaires moyen à l’étranger de 53% – confirme les dommages que la pandémie cause à l’image de l’Espagne à l’étranger. Le nombre élevé d’agents de santé décédés et infectés, les images des hôpitaux dans les pires moments et les problèmes avec le matériel aggravent les dommages que la maladie causera et le ralentissement économique.

Cet impact sur la réputation peut avoir des conséquences économiques et la perte de capacité d’influence extérieure, et c’est ce que le FRME veut arrêter. Ses recettes sont une collaboration public-privé contre la crise et récupérer l’activité économique et miser sur un rôle primordial des grandes entreprises pour réactiver le tissu productif, projeter l’image de l’Espagne, comme génératrice de valeur pour l’ensemble de la société et valoriser leur capacité d’innovation pour s’adapter aux situations complexe.

Ils parient également sur la mondialisation contre les tentations protectionnistes ou isolationnistes. Lors de la vidéoconférence avec les Kings, le président du Forum, Ignacio Osborne; son vice-président, Antonio Abril et le président d’honneur, José Luis Bonet, accompagnés du secrétaire d’État à Spain Global, Manuel Muñiz.

Un plan d’action

En elle, Ils ont choisi de mettre en œuvre un plan d’action qui aide à regagner la confiance en Espagne En tant que destination touristique et d’investissement et en tant que partenaire commercial comme leviers clés pour la reprise de l’activité économique. En outre, ils ont insisté sur l’importance de promouvoir les mécanismes de collaboration public-privé.

Le Forum rassemble 140 entreprises et le ministère des Affaires étrangères, l’Union européenne et la Coopération, le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, l’ICEX, l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) et la Chambre de commerce espagnole.

Par ailleurs, pour analyser l’impact de la pandémie dans différents domaines, en complément de cette réunion institutionnelle, les Rois ont tenu des réunions avec les «ambassadeurs» honoraires des domaines scientifique, culturel, social et sportif.

La nomination des «ambassadeurs» honoraires est une initiative de la FMRE qui a lieu tous les deux ans depuis 2005, avec l’approbation du ministère des Affaires étrangères, avec personnalités qui représentent des valeurs telles que l’effort individuel et la recherche de l’excellence, clés de la projection de l’Espagne a l’extérieur. La huitième promotion a été accréditée le 3 mars dans un acte présidé par les Kings.

Ainsi, ce jeudi, Don Felipe et Doña Letizia se sont entretenus avec trois références dans le domaine scientifique: le directeur général du Centre national Carlos III de recherche cardiovasculaire (CNIC), Valentín Fuster; la directrice du Centre national de recherche sur le cancer (CNIO), María Blasco et la directrice du Programme mondial de lutte contre le paludisme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Pedro L. Alonso, qui ont présenté leur vision de la manière de surmonter la crise sanitaire public et l’importance de parier et d’investir dans la science pour faire face aux futures pandémies.

Plus tard, l’acteur Antonio Banderas, la réalisatrice Isabel Coixet et l’alpiniste Edurne Pasaban ont expliqué aux Rois leur vision sur la façon de renverser l’impact négatif de la crise sur l’image de l’Espagne. Ensuite, les athlètes Pau Gasol et Rafael Nadal et le pilote Fernando Alonso ont signalé diverses initiatives lancées pour atténuer cette crise, ainsi que sa vision sur la manière de retrouver la normalité dans leurs domaines professionnels respectifs.