Nadal, l’un des plus durement touchés

La Annulation du tournoi d’Indian Wells par les organisateurs après la confirmation d’un cas de coronavirus dans la vallée de Coachella (Californie) aura des conséquences dans le classement. L’ATP a déjà décidé que les joueurs perdraient leurs points comme s’ils ne s’étaient pas présentés, une situation qui fait particulièrement mal aux joueurs tels que Rafa Nadal ou Dominic Thiem.

Indian Wells ne pourrait être que le premier de la liste des tournois de tennis annulés par l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le monde, mais pour le moment l’annulation du tournoi californien montrera déjà son Premières conséquences dans le classement. Des joueurs comme Rafa Nadal ou Dominic Thiem ils perdront automatiquement 360 et 1000 points respectivement, incapables de sauter sur la piste pour défendre le butin de points gagné lors de l’édition précédente. Federer, finaliste en 2019, perdra également 600 points, mais c’était déjà quelque chose que le Suisse avait déjà dû à sa blessure.

Rafa Nadal perdra automatiquement 360 points à Indian Wells, tandis que Novak Djokovic est le moins blessé Il regarde en haut du tableau puisque le Serbe ne verra que 45 points soustraits. De sorte que la différence actuelle de 370 points sera portée à 685 points, incapable de faire quoi que ce soit pour l’éviter sur la piste.

Qu’advient-il du reste du calendrier?

Pour l’instant, l’ATP voulait appeler au calme après la suspension du tournoi d’Indian Wells après qu’un cas positif de coronavirus a été confirmé dans la vallée de Coachella (Californie). Par une brève déclaration, il a confirmé que le calendrier après Indian Wells est maintenu de la même manière, en utilisant spécifiquement le terme «statu quo».

Ils reconnaissent également regarder tous les jours la situation et de travailler avec les joueurs de tennis et les organisateurs d’événements. Ils disent que le dernier mot sera la direction des tournois, Avec l’accord de toutes les agences et conformément aux directives de Santé face à d’éventuelles nouvelles annulations.

Déclaration officielle sur le coronavirus et 2020 @BNPPARIBASOPEN 👇 #ATPTour pic.twitter.com/hKzJFfuJbL

– ATP Tour (@atptour) 9 mars 2020

Si plus d’annulations s’ajoutent après Indian Wells, Nadal pourrait perdre jusqu’à 1900 points de plus avant d’atteindre Roland Garros, tandis que Novak Djokovic perdrait 1870 avant le grand rendez-vous parisien. Roger Federer, faible au cours des prochains mois, serait le moins blessé donner une telle annulation de tournois, puisqu’il avait déjà dû perdre des points pour être hors de la compétition, mais il verrait comment tous ses rivaux soustraient également des points.