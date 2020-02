Nadal prend également le numéro un

Le titre de Novak Djokovic À l’Open d’Australie, il a plus de prix pour le joueur de tennis serbe, qui a également réussi le Grand Chelem qui lui permet d’approcher dangereusement Raphael Nadal en ce qui concerne le nombre de grands parvient à arracher le numéro un mondial du manacorense. Rafa est tombé en quarts de finale juste avant le finaliste du tournoi, Dominic Thiem, un résultat qui le laisse, dès lundi, comme le deuxième meilleur joueur du classement derrière le tout nouveau leader du classement.

L’Australie est la terre promise de Djokovic et il l’a encore démontré en 2020, revalidant le titre conquis en 2019, dans une finale catégorique dans laquelle il a effacé Rafa Nadal de la piste. En outre, Nole avait levé le titre à l’Open australien en 2008 –Votre première majeure–, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016. À ces tissés, nous devons ajouter le chiffre honorable de cinq titres de Wimbledon –2011, 2014, 2015, 2018, 2019–, trois US Open –2011, 2015 et 2018– et un Roland Garros, réalisé en 2016 pour compléter les quatre majors dans sa vitrine.

La conquête de l’Open d’Australie fait que le joueur serbe s’approche des deux autres étoiles avec qui il a partagé des années de gloire dans le tennis mondial. Nole a conquis Melbourne pour la huitième fois de sa carrière sportive et ajoute le dix-septième Grand Chelem de sa carrière sportive, plaçant trois de Roger Federer et seulement deux de Rafael Nadal.