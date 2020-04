Nadal propose à l’ATP son académie pour mettre en place un ‘campus’ pour les professionnels

Raphael Nadal continue d’ajouter des initiatives pour maintenir l’activité du tennis autant que possible au milieu de la crise des coronavirus. Grâce à son académie, le Académie Rafa Nadal par Movistar, le joueur de tennis manacorense a lancé une idée pour permettre aux joueurs de tennis ATP et WTA de installations sous forme de campus de résidence, d’entraînement et de compétition de certains des meilleurs joueurs de tennis au monde.

«Ces dernières semaines, nous avons mis nos installations à la disposition du président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, dans le but l’Académie est un lieu possible pour tenir des concentrations de joueurs dans le but de pouvoir s’entraîner dans un environnement idéal pour une haute compétition. ATP a vraiment aimé l’idée et ils étudient et évaluent des formules pour la mettre en œuvre dans les prochains mois une fois que les circonstances idéales seront réunies, la situation mondiale le permettra et ATP connaît clairement les plans de son calendrier “, a-t-il déclaré. le directeur du développement commercial à la Rafa Nadal Academy, Carlos Costa.

L’idée vient de Rafa, qui donne également son avis sur la possibilité de mettre en place un camp de tennis pour les professionnels. “En ce moment, le tennis est la chose la moins importante et la chose la plus importante est la santé de tous, mais si dans les mois à venir l’Académie peut aider d’autres joueurs professionnels, je suis ravi qu’ils puissent venir s’entraîner et aussi pour concourir. Même si nous n’avions pas de tournois à venir, je pense que la compétition les uns contre les autres nous aidera à maintenir le niveau au moment de la reprise du circuit. »

En plus de la formation et du séjour de joueurs de haut niveau dans les installations de la Rafa Nadal Academy de Movistar, le complexe situé à Manacor accueillerait également des matchs entre des joueurs de tennis de haut niveau qu’ils seraient diffusés en direct afin que de partout dans le monde, ils puissent se suivre et ne pas perdre le contact final avec l’activité de tennis en direct.

«Au Rafa Nadal Sports Center nous avons la capacité d’accueillir un nombre important de joueurs et d’entraîneurs afin qu’ils puissent s’entraîner et concourir sans quitter l’Académie. Nous avons un grand centre de fitness, une piscine semi-olympique et un spa qui leur permettraient d’effectuer une bonne pré-saison et de se mettre en forme physiquement. L’amplitude des installations permettrait également, si nécessaire, d’organiser toute la logistique, en respectant tous les protocoles de distanciation sanitaire et sociale », a ajouté Carlos Costa à propos de cette initiative originale de Rafa et de son équipe.