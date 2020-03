Nairo triomphe et Schachmann survit pour conquérir Paris-Nice

Nairo Quintana il a été déclaré vainqueur de la dernière – grande – étape de l’équipe internationale avant que la pause ne soit confirmée en raison de la crise des coronavirus. Le vers gratuit que Paris-Nice a signifié dans le sport mondial Elle s’est terminée avec la célébration de la septième étape, se terminant à Valdeblore La Colmiane et la confirmation du cycliste colombien comme l’homme le plus fort de la montagne jusqu’à présent cette saison. Maximilian Schachmann a su endurer la souffrance et diriger les attaques de Benoot et Higuita et est devenu champion d’une course qui restera dans l’histoire au-delà des événements sportifs qui s’y sont déroulés.

Le Paris-Nice tenu devant tout et a pris fin malgré la perte de coureurs, d’équipes et même d’une étape finale en cours – prévue dimanche – avec Nice comme finale classique et annulée en raison de la menace d’un afflux dangereux de public pour les citoyens et le peloton. La septième étape, prévue samedi, serait alors l’aboutissement d’une course qui n’a pas réuni le meilleur du peloton, mais a fait l’expérience du spectacle de coureurs extraordinaires comme Nairo Quintana, Vincenzo Nibali ou Sergio Higuita.

Dans cette sélection, vous devez bien entendu diriger un Maximilian Schachmann Il a enfermé ceux qui pensaient qu’il ne serait pas en mesure de supporter les étapes sinueuses de la moyenne montagne et de la montagne d’une carrière qui le couronne comme l’un des étrangers lors des célébrations d’une et trois semaines pour les mois à venir. Tout arrivera tant que le coronavirus le permet, puisque le cyclisme professionnel se ferme après les derniers kilomètres de Paris-Nice, que Nairo a doté d’une attaque de force et de talent pour prendre le parti et Benoot d’émotion, de mise, avec une dernière attaque désespérée mais pleine de force, en échec le leadership de Schachmann, qui a survécu au vainqueur de la manche de vendredi de 18 secondes.