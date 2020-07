Naomi Osaka et sa sœur conçoivent des masques caritatifs

Naomi Osaka, deux fois championne du Grand Chelem, du Japon, a conçu un nouveau masque de charité avec sa sœur Mari Osaka, a révélé le couple dans une interview au magazine Vogue.

Naomi Osaka et sa sœur conçoivent des masques de charité

S’adressant à Vogue, Naomi Osaka a déclaré: «Je voyais tout le monde aux États-Unis.

portant le même masque médical, et je me souviens qu’au Japon, avant même que toute cette situation ne se produise, tout le monde portait des masques et ils étaient assez à la mode. Je voulais donc sortir un masque qui n’était pas seulement pour la protection, mais qui pouvait aussi être utilisé comme une déclaration de mode ».

Mari Osaka dit: «L’idée est venue de Naomi au début. Je l’ai juste aidée à concevoir le projet. « Le duo a collaboré avec UNICEF Japon pour reverser tous les bénéfices de cette initiative à leurs programmes de soutien aux jeunes japonais défavorisés.

Osaka a également parlé de ses intérêts pour la mode dans l’interview. «Je me souviens quand j’étais petit quand nous disputions des tournois à Tokyo, et chaque fois que nous allions à Harajuku ou Ginza ou Shibuya. C’était tellement cool de se promener et de voir tout le monde dans tellement de tenues différentes que vous ne le verriez pas nécessairement en Amérique.

J’ai l’impression que nous sommes tous les deux passionnés par le tennis et la mode. Avec le tennis, nous nous entraînons très dur pour cela, et même si nous prenons la mode très au sérieux aussi, pour moi, cela ressemble à un tout autre aspect de la vie, et j’y pense différemment.

C’est relaxant de ne pas avoir à passer à la mode de manière aussi sérieuse et de se sentir vraiment créatif et libre ». Naomi Osaka est une ancienne n ° 1 mondiale et est actuellement classée n ° 10 au classement. Elle est la première joueuse asiatique à détenir le meilleur classement en simple.

Elle a remporté cinq titres sur le circuit WTA, dont deux tournois du Grand Chelem et deux titres Premier obligatoires. Osaka a remporté son premier titre en simple du Grand Chelem à l’US Open 2018, puis a remporté l’Open d’Australie 2019. Elle est récemment devenue l’athlète féminine la mieux payée de tous les temps récemment, ayant gagné au total 37,4 millions de dollars. Osaka est arrivée au premier plan ces dernières semaines en parlant du mouvement Black Lives Matter.