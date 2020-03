Naples a un plan pour signer Loren Morón

Naples pense que Loren Morón pour renforcer son avance l’été prochain. L’équipe italienne commence à supposer que Milik ne va pas se renouveler et que l’attaquant polonais peut partir après la fin de cette saison, et l’un des joueurs qui aiment l’avant-garde est l’attaquant du Real. Betis, qui a plus de copines et peut abandonner la discipline verte et blanche. En fait, à Villamarín, ils suivent déjà le marché pour trouver un substitut.

Dans ceux-ci, en Italie, ils tiennent pour acquis que Naples va faire une offensive pour Loren et qu’ils ont un plan pour reprendre les services du footballeur de Marbella. Selon la Gazzetta, le club italien considère que Betis lui offre environ 30 millions d’euros Il pourrait accepter de transférer le bélier, et ce sont les chiffres qu’ils traitent actuellement dans les bureaux de Naples. La clause de résiliation de Loren est de 60 millions d’euros après son dernier renouvellement, mais les Napolitains pensent que le club Verdiblanco accepterait son départ pour un montant inférieur à cela.

Le Barça l’a testé

Loren a plus de prétendants que dans le dernier marché d’hiver était à l’agenda de Barcelone pour remplacer la perte de Luis Suárez. Le joueur lui-même a reconnu un certain contact, bien qu’il n’y ait pas eu d’avancées et l’attaquant reste au Betis au moins jusqu’à la fin du parcours en cours, s’il se termine … A ce moment un nouveau scénario s’ouvrira, car les clubs intéressés commenceront à négocier avec les verdiblancos s’ils veulent reprendre les services de l’attaquant.

Pendant ce temps, le joueur et son environnement attendent les événements. Votre représentant, René Ramos (Frère de Sergio Ramos), est conscient qu’il y a des clubs qui suivent ses traces. L’un d’eux est Napoli, qui, selon les médias italiens, va faire de gros efforts pour que l’attaquant de Marbella, 26 ans, fournisse le départ le plus probable de Milik.