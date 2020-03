Naples chante depuis ses balcons comme si c’était San Paolo: “Les gens comme nous n’abandonnent pas”

Les gens de Naples chantent depuis les balcons comme à San Paolo pendant la quarantaine qu’ils effectuent à cause du coronavirus.

Italie tente de surmonter la quarantaine causée par la crise des coronavirus de la meilleure façon possible, et Naples ses citoyens ont décidé de sortir sur les balcons pour jouer les chansons qui sont généralement entendues dans San Paolo pendant les matchs de football. La plus écoutée est «Les gens mangent noi non molla mai» («Les gens comme nous n’abandonnent pas»), une lettre qui correspond parfaitement au moment que le pays transalpin et le monde en général vivent actuellement.