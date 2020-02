High Fidelity est une émission où vous pouvez passer du temps avec Zoë Kravitz pendant 10 épisodes, mais c’est aussi bien plus que cela (9:35). Le septième épisode de The Outsider ne fait pas trop pour faire avancer l’histoire (21:04). De plus, des conversations avec Eric Newman (30:06), Scoot McNairy (0:00) et Diego Luna (46:27) sur la saison 2 de Narcos: Mexico (1:08:44).

