NASCAR: Dale Earnhardt Jr. sur l’accouchement lors d’une épidémie de coronavirus

Pour la première fois depuis que Dale Jr. et Amy Earnhardt ont annoncé mercredi dernier sur les réseaux sociaux qu’ils attendaient leur deuxième enfant, le pilote retraité de NASCAR a parlé des grandes nouvelles de sa famille. Ils ont déjà une fille, Isla, qui aura deux ans le 30 avril.

Sur Instagram, Amy a partagé la vidéo qu’elle a prise du moment où elle a dit à Dale Jr. qu’elle était enceinte, et il était totalement incrédule, se décrivant comme «tous les papas là-bas».

“Je suis impatient de recommencer ce processus et d’avoir un autre humain dans notre maison”, a déclaré Earnhardt dans l’épisode de cette semaine du podcast Dale Jr. Download, qui a été enregistré via Skype. “Les deux premières années avec Isla ont été incroyables, et je ne peux plus attendre cette expérience et les voir ensemble, interagir les unes avec les autres, sera tellement amusant.”

Mais avec tout ce qui se passe dans le monde lié à la pandémie mondiale de coronavirus – qui a également conduit à reporter sept courses au NASCAR jusqu’au 3 mai – Dale Jr.a dit qu’il devait se rappeler que lui et Amy avaient un autre bébé.

Il a expliqué sur le téléchargement de Dale Jr.:

«Avec tout cela, il a été presque impossible de penser vraiment au fait qu’Amy – je suis sûr qu’Amy n’a pas de problème à y penser – mais pour moi et tous les autres ici, honnêtement, comme nous ne l’avons pas fait pu penser à attendre et à avoir un autre enfant. Donc ça a été bizarre. Je dois presque me rappeler que nous sommes à des mois de pouvoir redevenir parents, car il se passe tellement de choses que vous oubliez tout ce qui se passe.

“Je ne veux pas que ça sonne froid ou comme si je n’étais pas branché. J’essaie juste de m’assurer d’avoir tout ce dont nous avons besoin ici et de m’assurer que lorsque nous nous lèverons le matin, que tout sera là cela doit être et essayer de rester au courant de ce qui se passe dans le monde et de ce qu’il faut croire et ne pas croire et simplement nous assurer que nous sommes prêts pour ce qui pourrait arriver, bon ou mauvais.

En raison des recommandations de distanciation sociale et de certaines limitations quant à l’endroit où les gens peuvent et ne peuvent pas aller s’ils quittent la maison, Earnhardt – qui a terminé deuxième de l’événement pro iRacing de NASCAR dimanche au Homestead-Miami Speedway virtuel – a déclaré que lui et Amy ne pouvaient pas aller chez le médecin pour les examens de base.

Donc, comme à peu près tout le monde, les Earnhardts prennent des précautions dans leur vie et ajustent leurs attentes. Mais naturellement, cela les a rendus «un peu nerveux» pendant cette grossesse.

Plus de Earnhardt sur son podcast:

“En raison des restrictions sur toutes les visites non essentielles, nous ne pouvons pas vraiment aller faire les contrôles comme nous le ferions habituellement. Cela nous rend un peu nerveux. Mais à part ça, je dis juste à Amy: “Eh bien, c’est un peu comme autrefois. Ce sera juste un processus différent, et nous pouvons simplement espérer que tout se passe comme il faut. »

«À ce stade, nous allons découvrir le sexe du bébé et toutes les autres choses que vous apprenez tout au long du processus, mais nous allons devoir être patients et attendre cela. Donc, ça a été un peu différent de la première expérience quand Isla était encore dans le ventre d’Amy.

“Et je ne sais pas non plus qu’il est enraciné parce que nous traversons cette histoire avec le virus et le monde entier, et nous sommes en quelque sorte pris dans cela et essayons de divertir Isla et de rendre cela aussi normal que nous peut peut-être pour elle. “

Earnhardt a également expliqué que même si Amy et lui avaient décidé quand ils allaient essayer de retomber enceinte, ils n’étaient pas encore arrivés à ce point.

«C’était donc une surprise. Ce n’était pas quelque chose que nous voulions faire pour l’instant, mais nous n’étions pas très loin de commencer ce processus. C’était très proche. Donc c’était vraiment bien parce que je ne savais tout simplement pas que nous allions tomber enceinte à moins de vraiment travailler. Et donc c’était intéressant, j’ai été juste surpris à cause de la façon dont cela s’est passé la première fois. Et j’ai 45 ans. Nous ne sommes pas de jeunes chiots. “

.