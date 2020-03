NASCAR doit prendre au sérieux l’épidémie de coronavirus et reporter la saison

La liste des organisations sportives reportant ou annulant des événements à la suite de l’épidémie mondiale de coronavirus continue de s’allonger et assez rapidement. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi une pandémie et dit que plus de trois pour cent des cas dans le monde sont mortels.

Depuis l’annonce de l’OMS, la NBA, la LNH, la MLB et la MLS font partie des ligues sportives professionnelles suspendant leurs saisons, tandis que la NCAA a annulé ses tournois March Madness masculins et féminins.

Avec autant de questions sans réponse sur le virus et sur la manière de le tester et de le traiter efficacement – en plus du pays terriblement mal préparé – reporter ou annuler des événements sportifs est la bonne chose à faire.

Les experts disent qu’une grande foule de gens, comme vous trouverez des sports professionnels et amateurs, n’aidera pas les tentatives de ralentir la propagation – ou d’aplanir la courbe – de COVID-19, la nouvelle souche de coronavirus. L’une des meilleures façons de vous protéger et de protéger les autres contre le virus est l’éloignement social, si c’est possible.

Dans un changement de politique de piste cette semaine, NASCAR a tenté de suivre l’exemple de nombreuses ligues en termes de limitation de l’engagement des fans et de la proximité de ses athlètes. Mais il a cessé d’annuler ou de reporter des courses.

NASCAR a annoncé jeudi que les courses de ce week-end à Atlanta Motor Speedway et les événements du week-end prochain à Homestead-Miami Speedway continueront comme prévu mais sans fans. La participation a été «réservée aux concurrents, aux équipages, aux officiels et à tout autre personnel nécessaire pour mener la course».

Cette décision n’a absolument aucun sens, étant donné ce que nous savons de l’agressivité de la propagation du COVID-19, de la rareté apparente des tests et de l’absence de vaccin.

Il ne s’agit pas de paniquer ou de semer la peur; il s’agit de prendre des décisions raisonnables dans une crise pour le plus grand bien. Les sports sont insignifiants lorsque les gens sont malades et meurent à cause d’une pandémie.

Peu importe que NASCAR soit en compétition à l’extérieur. À l’étranger, les rassemblements en plein air de plus de 500 personnes ont été interdits afin de contenir l’épidémie. Et même sans fans, membres d’équipage et membres de l’équipe, les officiels et les ouvriers sur piste se combinent pour dépasser ce nombre.

Mercredi, la Géorgie avait 31 cas confirmés et présumés de la maladie, selon The Atlanta Constitution Journal, et, jeudi après-midi, le Florida Department of Health a rapporté que 27 personnes étaient testées positives pour COVID-19.

Ce n’est pas un nombre relativement important de personnes. Mais les tests sont apparemment limités, les gens pourraient l’avoir avant de montrer des symptômes et nous avons vu à quelle vitesse il se propage. La course ne vaut pas le risque.

Il existe encore de nombreuses inconnues sur le coronavirus, mais il est dangereux et irresponsable pour les responsables de NASCAR de ne pas reporter la saison à ce stade.

Pourquoi tenter sa chance? Pourquoi risquer la santé des personnes en NASCAR et suivre les employés, ainsi que toute autre personne avec laquelle ils pourraient entrer en contact? Il ne s’agit pas seulement des personnes en bonne santé et valides; il s’agit des personnes les plus vulnérables de notre société qui pourraient ne pas être en mesure de lutter aussi facilement contre le virus ou se permettre de s’absenter du travail.

Choisir de courir à Atlanta et à Homestead est également décevant car, bien que NASCAR soit resté à peu près au même niveau que les autres ligues sportives majeures avec sa décision initiale de limiter l’interaction des fans et de créer des tampons pour les pilotes, il est depuis devenu terriblement court.

NASCAR est confronté à une variété de problèmes financiers, et les petites équipes avec des budgets et des sponsors limités ont du mal à suivre le rythme des puissances, dont certaines ont encore du mal à conserver leurs sponsors. Il est donc quelque peu compréhensible qu’entre les sponsors de l’équipe et les partenaires de diffusion, NASCAR hésite à reporter ou à annuler quoi que ce soit.

De plus, lorsqu’une arène de la NBA accueillera 41 matchs en saison régulière, NASCAR ne visite des pistes comme Atlanta et Homestead qu’une fois par an. Donc, sans fans, les morceaux vont déjà subir un certain coup financier – même avec Atlanta qui choisit de ne pas rembourser les billets.

Le profit ne devrait pas être la principale préoccupation dans un contexte de crise sanitaire mondiale. La santé des équipes, des officiels, des fans et des employés des pistes – et, vous savez, du grand public – devrait être la priorité n ° 1.

Mais ce n’est clairement pas parce que NASCAR se joindrait à tant d’autres sports et retarderait la compétition, sans se traîner les pieds.

.