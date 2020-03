NASCAR et IndyCar signent des autographes numériques

En raison de l’épidémie de COVID-19, NASCAR et la série IndyCar sont parmi les nombreuses organisations sportives qui ont reporté ou annulé des événements dans le but de ralentir la propagation du nouveau coronavirus ou d’aplatir la courbe.

NASCAR a reporté un total de sept courses au 3 mai, et il espère revenir sur la piste le week-end suivant au Martinsville Speedway. Entre-temps, il a lancé une série d’expositions iRacing avec certains des plus grands noms du sport, comme Dale Earnhardt Jr. et Kyle Busch.

IndyCar a annulé sa course d’ouverture de la saison à Saint-Pétersbourg le week-end dernier, ainsi que trois autres courses jusqu’à la fin avril et envisage de lancer la saison début mai avec le Grand Prix GMR. (La prochaine course d’IndyCar après cela est l’Indianapolis 500 le 24 mai, qui est toujours en cours pour le moment.)

Surtout sur les pistes, les deux séries de courses offrent un énorme engagement des fans avec des pilotes qui signent régulièrement des autographes et prennent des photos avec les gens qui les entourent. Et pour cette raison – ainsi que plusieurs autres raisons – il n’est tout simplement pas sûr que la course continue. Les Centers for Disease Control and Prevention ont également recommandé l’annulation ou le report de rassemblements de 50 personnes ou plus pour les huit prochaines semaines.

Donc, sans course, de nombreux fans manquent l’occasion d’obtenir des autographes de leurs pilotes préférés sur la piste. Eh bien, les conducteurs ont un moyen de contourner cela: les autographes numériques.

Depuis la semaine dernière, les gens envoient des photos aux chauffeurs, et les chauffeurs les signent sur leur téléphone et les renvoient. Ce n’est pas nouveau pour les coureurs et les fans, mais avec le monde du sport dans les limbes, c’est un excellent moyen d’avoir encore une certaine interaction avec les fans.

Earnhardt est même intervenu et a signé cette photo de Landon Cassill et d’un fan après que Cassill l’ait signée.

