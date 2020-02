NASCAR: Kyle Busch aux pilotes qui le poursuivent: «Bring it on»

Bienvenue dans NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course. Ce n’est pas du tout une querelle sérieuse, mais c’est l’une des choses les plus amusantes et divertissantes à se produire dans NASCAR.

Kyle Busch a eu une excellente réponse par excellence de Kyle Busch à la prime qui lui a été versée dans la série Truck de NASCAR: «Bring it on».

Le week-end dernier au Las Vegas Motor Speedway, Kevin Harvick a mis la main sur Busch, qui est sur une séquence de sept victoires consécutives dans la série de troisième niveau de NASCAR datant de la saison 2018.

Les règles de NASCAR ne permettent à Busch de participer à quatre courses de camions supplémentaires cette saison, alors Harvick a versé 50 000 $ à tout pilote à temps plein de la Cup Cup qui bat Busch dans l’un de ces événements. Et puis Marcus Lemonis – le PDG de Gander Outdoors, qui est le sponsor titre de Truck Series – l’a égalé.

Jusqu’à présent, Chase Elliott et Kyle Larson ont obtenu des promenades pour les courses de camions dans lesquelles Busch participe également. Elliott courra à Atlanta Motor Speedway le 14 mars et Larson concourra à Homestead-Miami Speedway le week-end suivant.

Mais Busch, le champion en titre de la Cup Series, ne pense évidemment pas qu’il puisse être battu. Et s’il gagne, les 100 000 $ iront au Bundle of Joy Fund, que lui et sa femme, Samantha, ont créé pour aider les personnes aux prises avec les coûts liés à l’infertilité.

Busch avait précédemment déclaré sur Twitter qu’il considérait la prime comme un “énorme compliment”, et vendredi à l’Auto Club Speedway de Fontana, en Californie, il a partagé ses réflexions sur la compétition supplémentaire:

«Ça va être intéressant, excitant, peu importe ce que vous voulez appeler. Je suppose que les pilotes de Cup de Truck Series vendent des billets, alors prenez cela pour ce que ça vaut. Je pense que c’est une occasion unique d’attirer plus d’attention sur la série, ce qui est bien. Peut-être que si plus de pilotes avaient plus d’équipes que de sorties, il y aurait autre chose que moi-même. Je ne me souviens pas à qui j’ai dit, mais une fois que Harvick a mis l’idée en avant, je pensais que le gars qui avait vraiment une chance était Larson à Homestead. L’amener sur. …

«Je pense que ça va être bon pour la série. Cela a apporté un tout nouveau bavardage, que ce soit de l’excitation ou simplement du bavardage, je ne sais pas lequel. Je pense que nous verrons à notre arrivée à Atlanta à quoi ressembleront les tribunes et comment se déroulera la course. »

Dans les trois départs de Larson Truck Series sur la piste de 1,5 mile de Homestead, il a une pole et deux top-5. Elliott n’a qu’un seul départ sur son circuit d’Atlanta, mais il a terminé cinquième en 2017.

Bien que les règles établies par Harvick soient un peu vagues, il a précisé que les conducteurs ne peuvent pas faire échouer Busch pour le battre et gagner les 100 000 $. Et si Elliott bat Busch à Atlanta avant que Larson ne s’en tire le week-end prochain, Larson apprécierait toujours une chance de dépasser Busch même si l’argent n’est pas sur la table.

Larson a déclaré vendredi à l’Auto Club Speedway:

«Je voudrais le battre et penser que je pourrais avoir 100 000 $ en poche. Mais oui, ce n’est vraiment pas une question d’argent pour moi. Je pense que c’est un défi amusant et amusant, et j’ai hâte d’essayer de le battre. Et si l’argent est toujours là quand j’aurai cette chance, ce sera très amusant.

«Mais Kyle Busch est le meilleur. Peu importe le type de voiture dans laquelle il se trouve. Ce ne sera pas facile. Ce n’est jamais le cas – peu importe la voiture ou le camion dans lequel vous vous trouvez. Mais ce sera amusant, et j’ai l’impression que Homestead est ma meilleure piste et ma meilleure occasion de le faire. “

Les courses de camions restantes de Busch auront lieu au Texas Motor Speedway le 27 mars et au Kansas Speedway le 30 mai.

Son coéquipier de Cup Series à Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin et Austin Dillon sont parmi les pilotes éligibles qui ont montré un intérêt à courir après la prime, mais n’ont pas annoncé de sorties.

.